С 1 января 2023 года услуги мобильной связи не будут облагаться акцизным налогом, следует из постановления президента от 10 февраля.

В 2021 году акциз снизили с 20% до 15%. Теперь в 2022 году его планируют уменьшить до 10% в 2022 году, а с 2023 года вовсе отменить. Решение об отмене этого налога вышло на фоне выхода на рынок российских компаний USM Telecom и МегаФон.

Акциз на услуги мобильной связи был введён в 2019 года в размере 15% с одновременным снижением до 2000 сумов в месяц размера платы за использование абонентского номера. В 2020 году он был повышен до 20%.

Бывший генеральный директор Beeline Дмитрий Шуков называл это «половинчатым решением, так и не отменившее плату за номер», но «увеличившее прежние отчисления более чем на 40%».