Beeline Uzbekistan внес вклад в модернизацию средней общеобразовательной школы №8 в Джизаке. Он проспонсировал ее оснащение современными компьютерными технологиями.

На обеспечение школы IT-оборудованием и компьютерами компания выделила более 700 млн сумов. Главная цель такого содействия — создание условий для качественного обучения и раскрытия способностей каждого ученика. А также подготовка учащихся к жизни в высокотехнологичном мире.





В церемонии открытия школы приняли участие ответственные должностные лица министерств по развитию информационных технологий и коммуникаций, а также народного образования. Кроме того, участвовали хоким Джизакской области, представители профильных ведомств и учреждений, сотрудники Beeline Uzbekistan.

Реконструкция учебного заведения, образованного в 1984 году, началась 7 декабря 2020 года. Это сделано согласно постановлению президента от 6 октября 2020 года. Как отмечали в своих выступлениях участники мероприятия, за последние месяцы здесь была проведена масштабная работа.

Теперь на базе данного общеобразовательного учреждения действует специализированная школа с углубленным изучением информатики и информационных технологий. Такие школы в скором времени планируется открыть и в других районах области.





«Среди проектов нашей компании особое место занимают те, что имеют высокую социальную значимость. То есть улучшающие жизненные условия граждан. Мы поддерживаем многие социальные проекты не только в Узбекистане, но и в других странах мира, где работает группа компаний VEON. Рады, что внесли свой вклад в современное обновление данной школы. В ближайшем будущем здесь вырастут талантливые люди, которые, уверен, станут востребованными специалистами во многих сферах нашего общества. Это хороший фундамент для подрастающего поколения Джизакского региона в достижении новых высот. Это особенно актуально в 2021 году, который президент Узбекистана объявил „Годом поддержки молодежи и укрепления здоровья населения“. Группа компаний VEON поддерживает инициативу главы государства и готова оказать содействие в реализации программ и проектов в этих направлениях», — прокомментировал директор по взаимодействию с государственными органами Beeline Uzbekistan Сардор Мухаммедалиев.





На базе бывших школьных кабинетов созданы яркие и просторные компьютерные классы, комнаты киберспорта, информатики и робототехники. Здесь учащиеся смогут заниматься разработками, обучаться IT-технологиям, информационной безопасности, а также работать с большими данными.

Современные аудитории оборудованы интерактивными сенсорными досками и экранами, а также электронными табло. Новые компьютеры подключены к интернету. Каждый элемент кабинетов тщательно продуман и спроектирован так, чтобы быть безопасным, эффективным и надежным.

Благодарственный отзыв руководства школы №8 подтверждает немалую заслугу и профессиональный подход команды Beeline Uzbekistan к решению поставленных целей и задач.

«Когда нам стало известно, что Beeline будет участвовать в модернизации нашей школы, мы очень обрадовались. Ведь мы знаем, что эта компания — одна из ведущих международных компаний в нашей стране. Это было насыщенное и плодотворное партнерство. Сотрудники Beeline каждый день приезжали и интересовались тем, как идет рабочий процесс. Они на месте изучали и решали вопросы, оперативно реагировали на происходящие изменения. Предоставленные возможности позволят расширить жизненный опыт учащихся, обогатить их чувственный мир, обрести уверенность в себе. Мы благодарны Beeline за оказанную поддержку и спонсорство!» — поделился директор школы Дильшод Мухаммадиев.

Не скрывают своей радости и сами учащиеся.

«Я интересуюсь информатикой. Рад, что теперь в каждом классе школы есть новые современные компьютеры. Сейчас мы учимся разным компьютерным программам, приобретаем полезные навыки и знания. В нашей школе есть все условия, чтобы мы хорошо учились. В будущем хочу изучить программирование и создать новую программу для облегчения проведения сложных медицинских операций», — рассказал ученик пятого класса Абдулхамид Маджитов.





На церемонии открытия школы Beeline Uzbekistan также предоставил памятные подарки победителям мегапроекта «Один миллион программистов». В его рамках наградили преподавателей, вошедших в топ-100 проекта, обладателей грантов Nanodegree, а также учеников, показавших самые высокие результаты при поступлении в специализированную школу.

Модернизацией учебного заведения работа Beeline Uzbekistan не ограничится. В дальнейшем компания планирует поддержку тесных взаимоотношений с данной школой. Кроме того, компания готова делиться многолетним международным опытом в телекоммуникационной и IT-сферах. В планы Beeline также входит приглашение выпускников школы к себе на практику.





Еще одна хорошая новость — Beeline Uzbekistan объявил о запуске акции для новых абонентов при подключении на тарифные планы Ustoz Start и Ustoz Profi. Они разработаны специально для педагогов Джизакской области. Акция продлится с 12 февраля по 12 марта. При подключении работники сферы образования получат дополнительно 5 GB на 30 дней. Им также предоставят скидку 100% на приобретение золотого номера номиналом 210 тысяч сумов.

ООО Unitel предоставляет услуги под торговой маркой Beeline Uzbekistan с 12 сентября 2006 года. Компания является частью международного телекоммуникационного холдинга VEON со штаб-квартирой в Амстердаме (Нидерланды).

VEON — глобальный провайдер телекоммуникационных и интернет-услуг с более 212 млн абонентов в девяти странах мира. Его акции котируются на фондовых рынках NASDAQ и Euronext Amsterdam.

В Beeline Uzbekistan работают более 1,7 тысячи сотрудников. С 2006 года с выходом на рынок Узбекистана VEON инвестировал в телекоммуникационную индустрию страны более 1,2 млрд долларов США.

За время своей деятельности под торговой маркой Beeline в Узбекистане было оплачено налогов в размере свыше 1,8 млрд долларов.

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