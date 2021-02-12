За последние пять лет экспорт золота в Узбекистане вырос в несколько раз. А в июле 2020 года республика стала абсолютным мировым лидером по его продаже.

Несмотря на высокие результаты, ювелирная отрасль находится в другом положении. Ведь Узбекистан экспортирует в основном золотые слитки, а не готовые изделия.





Чтобы дать толчок развитию этой отрасли АО «Асакабанк» выделил кредитные средства для создания нового ювелирного завода Fonon. Это событие отвечает указу президента «О мерах по ускоренному развитию ювелирной отрасли в Республике Узбекистан».

Общая стоимость проекта составила 28 млн евро. Из них 19 млн евро выделил «Асакабанк».

На деньги «Асакабанка» была проведена реконструкция старого здания. Обновленный Fonon располагается в чиланзарском районе. Раньше на этом месте также находился ювелирный завод, который не функционировал уже много лет.





Также средствами банка было оплачено оборудование. Его привезли из Италии, Германии и Турции. Оставшаяся часть денег была направлена в оборотный капитал предприятия.

Завод работает по двум направлениям: производство готовых изделий и полуфабрикатов. Вторые изготавливаются для ювелиров, которые на их базе смогут создавать свою оригинальную продукцию.





Уже в первый год работы завода планируется выпуск шести тонн ювелирных изделий.

«Узбекистан — один из крупнейших мировых экспортеров золота. Глобальная цель Fonon — развить ювелирную промышленность в стране. Ведь наше золото высоко ценится во всем мире, но продается в основном в виде слитков. Мы хотим осваивать экспортный рынок готовых ювелирных продуктов и не только на рынке СНГ, но и за его пределами», — поделился представитель завода Fanon Рузаев Жасур.





Fonon создает новые рабочие места. На этапе запуска в штате числится 260 сотрудников. Но когда завод заработает в полную мощь, трудиться будет 400 человек. Здесь есть свой учебный центр, где кандидатов без опыта готовят с нуля.

Кроме штатных сотрудников, в производстве задействованы итальянские специалисты. Они работают не только над изготовлением изделий, но и над созданием их дизайна. Также итальянцы проводят маркетинговые исследования, занимаются продажами и легализацией продукции Fonon. Каждый из них проработал в ювелирной сфере не менее 25 лет и обладает значимым опытом.

По словам Рузаева Жасура узбекские золотые изделия должны пользоваться высоким спросом за рубежом.

«Любое золото в чистом виде, турецкое, узбекское или итальянское — одного качества — 999 пробы. Поэтому говорить о том, какое золото лучше не корректно. Разные золотые изделия отличаются сплавами и как следствие цветом. Традиционное турецкое золото — желтого цвета, узбекское — более красное, а итальянское имеет зеленоватый оттенок. Наше золото не уступает по качеству итальянскому или любому другому», — объяснил Рузаев Жасур.

На момент запуска Fonon производит преимущественно золотые украшения. В дальнейших планах завода — выпускать платиновые изделия со вставками из бриллиантов. Также существует линия продукции из серебра, которая еще не запущена в производство.





«Мы промышленное предприятие и поэтому в основном создаем изделия, которые сами и проектируем. Но мы готовы производить украшения на заказ, в определенном объеме», — сообщил Рузаев Жасур.

С момента открытия купить золотые украшения Fonon можно в единственном фирменном магазине в Ташкенте. Однако в течение года планируется открыть филиалы в Самарканде, Коканде и Бухаре.

Адрес: Чиланзар-9, завод Fonon

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