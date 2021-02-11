В этом году в основных туристических районах Самарканде планируется посадить около 300 тысяч саженцев декоративных деревьев и кустарников в рамках подготовки к саммиту Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет в городе в 2022 году, сообщил STV.

Посадка началась в соответствии с требованиями архитектуры и ландшафтного дизайна, отмечается в сообщении.

Согласно плану работ, утверждённому администрацией области, на территории Международного аэропорта Самарканда, на улицах Ибн Сино, Бустонсарай и Университетском бульваре будет высажено 1945 декоративных деревьев и 46,5 тысячи кустарников.

Кроме того, зелёная зона из более чем 35 тысяч саженцев будет создана по обеим сторонам 9,5-километровой дороги от мавзолея Шахи Зинда до улицы Уста Умара Джуракулова.