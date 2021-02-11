Основательница консалтингового агентства Like4Like Foodservice Consulting, консультант по стратегии и развитию ресторанных сетей Ирина Авруцкая проведет в Ташкенте интенсив для предпринимателей в сфере общепита. Она расскажет, как выйти на новый уровень прибыли, решить проблемы с пустующим залом. Также слушатели узнают, как выстраивать команду и завоевывать постоянных гостей.

Ранее Ирина Авруцкая была директором по маркетингу Uley Catering Group, Papa John’s Pizza, TGI Fridays, Costa Coffee. Сейчас она курирует направление «Маркетинг» и преподает в Novikov Business School.

Интенсив предназначен для:

рестораторов;

маркетологов;

владельцев бизнесов;

управляющих заведениями;

маркетинговых и SMM-агентств.

На интенсиве слушатели:

получат практические знания по маркетингу для ресторанного бизнеса;

узнают о системе маркетинга в ресторанном бизнесе;

разберут на практике, как строится платформа бренда;

узнают о команде и функционале, маркетинговом календаре, локальном маркетинге;

расширят свою сеть знакомств.

Дата и время проведения: 4 марта с 11:00 до 19:00.

Записаться на интенсив можно в Telegram-боте и телефону: (+998) 99−802−00−88.

Адрес: ул. Шота Руставели, 1-проезд, д. 6.

Ориентир: школа Mfaktor.

На правах рекламы.