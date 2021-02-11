Основательница консалтингового агентства Like4Like Foodservice Consulting, консультант по стратегии и развитию ресторанных сетей Ирина Авруцкая проведет в Ташкенте интенсив для предпринимателей в сфере общепита. Она расскажет, как выйти на новый уровень прибыли, решить проблемы с пустующим залом. Также слушатели узнают, как выстраивать команду и завоевывать постоянных гостей.
Ранее Ирина Авруцкая была директором по маркетингу Uley Catering Group, Papa John’s Pizza, TGI Fridays, Costa Coffee. Сейчас она курирует направление «Маркетинг» и преподает в Novikov Business School.
Интенсив предназначен для:
- рестораторов;
- маркетологов;
- владельцев бизнесов;
- управляющих заведениями;
- маркетинговых и SMM-агентств.
На интенсиве слушатели:
- получат практические знания по маркетингу для ресторанного бизнеса;
- узнают о системе маркетинга в ресторанном бизнесе;
- разберут на практике, как строится платформа бренда;
- узнают о команде и функционале, маркетинговом календаре, локальном маркетинге;
- расширят свою сеть знакомств.
Дата и время проведения: 4 марта с 11:00 до 19:00.
Записаться на интенсив можно в Telegram-боте и телефону: (+998) 99−802−00−88.
Адрес: ул. Шота Руставели, 1-проезд, д. 6.
Ориентир: школа Mfaktor.
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