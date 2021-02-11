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ФОто: Зума Мирзалиева / «Газета.uz»
Вторичный шопоголизм
Почему важно дать вещам вторую жизнь.

Продюсер Анастасия Ли познакомилась с барахолками три года назад, безнадёжно влюбилась в них и воплотила своё новое отношение к вещам в комиссионку в центре Ташкента. Чем ношеные вещи лучше коллекций в торговых центрах, есть ли на них спрос и почему ташкентцы выбирают секонд-хенд — в материале «Газеты.uz».

Морозный январский вечер, метель. Несмотря на погоду, на открытие комиссионного магазина Triftstor собрался разношерстный люд. У входа этажерка, заставленная комнатными растениями, в помещениях — богемный полумрак, синим светом мерцает старый ламповый телевизор.

«Это совсем не как в Ташкенте», — шепчутся посетители.

Несекондхенд

«Трифтстор» создала продюсер и сооснователь гибридной видеопродакшн-студии DBLA Анастасия Ли. Она подчеркивает, что магазин не хочет позиционироваться как секонд-хенд, потому что в странах бывшего Советского Союза это слово чаще вызывает в потребителях отвращение и непонимание.
«Секонд-хенд — это всегда что-то плохое, дырявое, потертое, что-то, что не будешь носить. Когда мы говорим о нём в Узбекистане или СНГ, мы говорим о дешёвом ширпотребе».

Анастасия Ли
Да, в Петербурге и Москве есть культовые «винтажки» и комиссионки, продолжает она. Но в целом к ношеному в братских странах относятся не так позитивно, как в Европе, где люди не чураются страшного слова «секонд-хенд».
«Например, это платье я покупала для интервью с Мухлисой Азизовой. Я сильно волновалась перед ним и больше не смогла его надеть. Это платье волнения».
Фото: Зума Мирзалиева / «Газета.uz»
Отношения с «вторичкой» у Анастасии начались в Грузии три года назад. Она отправилась на блошиный рынок вместе со своим мужем.
«И там вот настоящая свалка. Ныряешь в кучу вещей и выкапываешь что-то».
Анастасия Ли
Например, вот этот пиджак 70-х или 80-х годов XX века выкопан именно там.

«Это компания Burton Tailored — британский бренд, который существует до сих пор и является одним из лучших в сфере индивидуального пошива мужских костюмов», — рассказывает Анастасия.


По её словам, барахолка в Тбилиси ничем не отличается от ташкентского Янгиабада — одного из крупнейших блошиных рынков на территории постсоветского пространства.

Но в Узбекистане отношения со «вторичкой» у Анастасии пока не складываются. На тот же Янгиабад люди выносят за редким исключением мусор — нет даже даже минимальной фильтрации, утверждает Анастасия. Продавцы вряд ли спрашивают себя: «Я бы купил эту вещь?».
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Другое дело — Грузия, где «у людей потрясающее чувство вкуса», говорит Анастасия Ли. Когда на вечеринках кто-то замечает на тебе винтажную вещь, то обязательно говорит, что это интересно — по такой одежде видно, какого она поколения.
Фото: Зума Мирзалиева / «Газета.uz»
Поиски такой одежды, да и любых вещей на блошиных рынках напоминают охоту, рассказывает Анастасия Ли. Туда приходишь с открытым сердцем. Отправиться на поиски в плохом настроении равно потерпеть поражение и уйти ни с чем. Целенаправленность и хорошее настроение — своего рода философия вторичного потребления.

Разумеется, люди носят «вторичку» по разным причинам: кто-то действительно не может себе позволить новую одежду, кто-то ищет люкс, кого-то захватывает азарт найти сокровища. Сама Анастасия ищет вещи, которые помогут ей выразить себя, её мироощущение или минутное настроение.
«Это всегда охота, это всегда игра, когда ты и только ты смог найти в этой куче то, что тебя выразило. Мне кажется, что эти модные тенденции больше идут к выражению индивидуальности».

Анастасия Ли
Почему ташкентцы выбирают «вторичку» (развернуть)
Мадина Рузматова
(PR-cпециалист, блогер)

﻿«"Секонды" у нас воспринимают как нечто ужасное, где вещи плохо пахнут. В такие магазины я не хожу. Но раньше я и сама так думала.

Присмотрелась к "вторичке" два года назад, когда стала задумываться о вреде, который я наношу планете. Я стараюсь выбрасывать правильно хотя бы пластик, вожу в "утиль" батарейки, старые нерабочие гаджеты и лампочки.

Эта осознанность в прошлом году привела меня в "винтажки" Стамбула. Там мы видели настоящие "бриллианты": например, кожанка, которой 70-80 лет.

В моём гардеробе вторичных вещей немного. Это же как сокровища. Если купить слишком много, обесценится вся философия, сам процесс отлова и охоты. В каждую вещь я вкладываю смысл, ассоциации и эмоции.

Финансово в комиссионках дешевле, но не всегда. Есть вещи, которые стоят как пальто из люкса, и на них тоже свой покупатель. Я хожу в "винтажки" и комиссионки ради приключения, а не из экономия денег. Новые вещи я тоже покупаю, но стараюсь делать обдуманные покупки.

У нас нет культуры вторичного потребления. Но, думаю, есть люди, которые задумываются о природе. Есть те, кто рад сэкономить. Есть люди, которые любят ретро. Вот на них и нужно нацелить эту культуру.

Не особо верю что это будет массово. Но мечтаю, чтобы люди начали первые попытки и шаги к осознанному потреблению: например, сдавали свои вещи в комиссионки или пристраивали их, а не выкидывали».
Новые коллекции брендов часто похожи друг на друга, поясняет Настя. Разница в цене и качестве, но в итоге потребители не замечают, насколько мы все одеты в похожее.
Культура осознанного потребления
«Я никогда не стыжу и не травлю людей за то, что они пытаются купить кучу вещей. Я сама шмоточница и шопоголик».
Анастасия Ли
Тем не менее «Трифтстор» позиционирует себя как платформа осознанного потребления без радикализма.
Модная индустрия — второй по объёму загрязнитель окружающей среды. Ежегодно в мире производится 400 миллиардов квадратных метров одежды. 60 миллиардов из них выбрасывается в течение года.
«Когда ходишь по магазину, аппетит приходит во время еды. Приносишь всё это домой, выясняется, что половина вещей не нужна. Покупая вещи, нужно задаваться вопросом: “Я буду это носить или нет?"».

Анастасия Ли
Фото: Triftstor / Instagram
Фото: Triftstor / Instagram
Фото: Triftstor / Instagram
Фото: Triftstor / Instagram
Осознанным должно быть любое потребление, считает Анастасия, — не только вторичное. Бери вещь, если не можешь без неё, если она нужна для счастья или потому что всё остальное уже продырявилось. Конечно, под это можно подтянуть любые мотивы. Но важно просто начать задавать себе вопросы.
Фото: Зума Мирзалиева / «Газета.uz»
Моя знакомая в Петербурге, экоактивистка до мозга костей, сожалела о бурном росте даже вторичного потребления. «Вот тебе гипермаркет секонд-хенда, — говорила она. — Смотри, одежда может быть дешевой, одежды может быть много».

Автор
Интерактивное потребление
«Когда ты покупаешь шмотку за 100 тысяч баксов, ты все равно понимаешь, что можешь встретить на каком-нибудь шоу человека в такой же. Пока ты её не дополнил чем-то уникальным, ты не будешь уникальным».

Анастасия Ли
Поэтому селебрити не гонятся за люксом, убеждена Анастасия Ли. Им нужна интересная вещь, которую они подстроят под себя с помощью своих дизайнеров.
Фото: Зума Мирзалиева / «Газета.uz»
Когда потеплеет, Анастасия надеется запустить благотворительные акции и мастер-классы, на которых дизайнеры покажут, как дать новую жизнь старым вещам. Кто-то может собрать новый предмет одежды из двух старых. Другой научит рисовать на джинсе и коже или обновить мебель. У человека просто должна возникнуть мысль, что это возможно.
Почему ташкентцы выбирают «вторичку» (развернуть)
Максим Соболевский
(IT-специалист, эмигрировал из Ташкента в Санкт-Петербург)

﻿«Более 95% моего гардероба состоит из "секонда". Я покупаю его по нескольким причинам.

Во-первых, это возможность покупать очень красивую, качественную одежду недорого. Вторая причина стала для меня главной — потому что я люблю винтажную одежду, которую в секонд-хенде найти очень легко. В-третьих, это очень интересно и напоминает поиск клада. Ты не знаешь, что можешь найти, и если находишь классную вещь, то радуешься.

За новую одежду я готов заплатить больше. Но эмоционально купить новое для меня менее ценно.

Я начал закупаться "секондом" ещё в Узбекистане на Янгиабаде. В те времена это был классный секонд-хенд. Были ещё "секонды" в городе, но они, мне кажется, умерли ещё до того, как я уехал.

Культура секонд-хенда была в Узбекистане в начале 2000-х. Насколько я знаю, сейчас её нет. Если ты любишь секонд-хенд, то в Ташкенте тебе скучно.

В Петербурге культура "секонда" очень круто развита. Здесь есть Удельный рынок — наверное, второй по величине секонд-хенд рынок в мире, который я видел. А видел я немало. Первый находится в Киеве».
Это философия
Анастасия признаётся, что продаёт всё, что ей уже не нужно, дабы дать место новому. Здесь её книги, Polaroid, посуда, купленная на эмоциях, ненужные подарки. Для последних Анастасия планирует организовать отдельную акцию.
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Культура осознанного потребления
Романтическая история открытия «Трифтстора» — многочисленные классные вещи, которые Анастасия привозит из своих заграничных поездок. Знакомые всегда интересуются, где она их приобрела. Теперь они, как и мы в своём советском детстве, могут радоваться тому, что чужая вещь, которая нам очень нравилась, наконец-то перестала быть нужной своему владельцу и может достаться новому.
Есть ещё неромантичная история. Студия DBLA снимает видеоролики уже больше четырёх лет. Каждый новый проект предполагает покупку одежды.

За четыре года одежды набрался целый склад. Это экземпляры из бутиков местных торговых центров, вещи, заказанные с разных сайтов.

«Вот эту кружку я покупала в музее в Стамбуле. Она очень крутая, но я не пью эспрессо. За весь год, что она у меня есть, я ни разу не использовала её».

«Мы решили, что пора бы начать избавляться от этого склада. Самим носить — всё не переносишь. Поэтому процентов 70% — вещи, которые снимались в рекламе и короткометражках. 30% — вещи комитентов и стоки».

Анастасия Ли
Почему ташкентцы выбирают «вторичку» (развернуть)
Дониёр Умархужаев
(гражданин)

«﻿Впервые о секонд-хенде я узнал в детстве, потому что рос рядом с Янгиабадом. Напротив него лет 20 назад был "секонд". Потом все эти магазины исчезли.

Более тесное знакомство с "секондом" случилось пять лет назад, когда я учился по обмену в Японии. Консьюмеризм там довольно развит. Но "секондов" и магазинов винтажа все равно очень много.

Я ходил в двухэтажный молл, где продавалась не только одежда, но и техника. В силу того, что меня во всём привлекает интересное и немейнстримовое, мне там нравилось. Кроме того, брендовая одежда продавалась по очень низкой цене.

Я замечал, что у людей бывают сомнения насчёт чистоты этой одежды. "Секонд" предполагает, что вся одежда чистая, иногда почти неношенная. Кто-то даже верит в мистическую силу одежды. Но я к этому очень спокойно отношусь.

"Секонд" — это альтернатива абсолютному консьюмеризму, возможность не тратить деньги, материалы и чей-то труд на производство одежды, которая часто быстро надоедает».
«По принципу “Трифстора” продается всё, кроме вещей, которые нам эмоционально дороги. Например, Мартин, — Настя показывает гигантскую монстеру. — Нам его бабулечка передавала, когда уезжала. Она плакала, говорила, что растила его 15 лет и чтобы мы не вытаскивали из него глиняные игрушки, к которым он привык».

Другой принцип комиссионки — ноль люкса, потому что Анастасия Ли такой жизнью не живет и не хочет делать в своей жизни ничего с ним связанного.
Фото: Triftstor / Instagram
Фото: Triftstor / Instagram
Фото: Triftstor / Instagram
Неисследованный рынок
Внимание к комиссионке приятно удивило Анастасию — заинтересованных раза в три больше ожидаемых. Отношение людей к «б/у» оказалось значительно лучше, чем она ожидала.

Казалось бы, с таким бешеным вниманием полки быстро поредеют и магазину нечего будет предложить посетителям. В странах с развитым рынком вторичную одежду часто импортируют. Но Анастасия не собирается насыщать магазин вещами, прибывшими из-за рубежа.
Фото: Зума Мирзалиева / «Газета.uz»
«Я пока не вижу в импорте бизнес-потенциала.Через полгода мне будет понятно, есть ли рынок. Сначала я хочу провести мероприятия, мастер-классы. Нужно попробовать все форматы, чтобы сказать: “Вот это точно идёт”. И не один раз попробовать, не один раз собрать этих людей. И не один раз посмотреть, насколько это одна и та же аудитория. Если это одни и те же 500 человек, то это не рынок».


Анастасия Ли
В целом Настя уверена, что на внутреннем рынке Узбекистана пока достаточно как интересного винтажа, так и современной «вторички». Судя по тому, что ей ежедневно пытаются сдать в «Трифтстор», вещей у народа невиданное количество..

Анастасия Ли
«Если мы говорим о “винтажке”, то её рынок намного лучше в областях. Речь не только о предметах интерьера. Пиджаки старые, брюки, шляпы, платки, шарфы. Этого всего просто в изобилии. Просто нужно копаться во всём, ездить, смотреть».
«Это платье-победа. Я покупала его только на церемонию Red Jolbors Fest. В этом платье я выходила на сцену и забирала всё золото, всё серебро и бронзу за клип "Ау". Мы не ожидали таких результатов».
Фото: Зума Мирзалиева / «Газета.uz»
Дать «вторичке» шанс
«"Вторичка" гораздо лучше, чем дешёвые китайские вещи, которые мы потребляем с самого начала своей жизни, считает Анастасия Ли. До «секонда» доходят качественные вещи. Плохая вещь просто не доживёт до него.
«Абсолютно все пиджаки шерстяные. В них очень тепло. Они очень качественно сшиты. Это может быть пиджак 80-го года, который выглядит как новый».
Анастасия Ли
Фото: Зума Мирзалиева / «Газета.uz»
Необязательно одеваться только во «вторичку», продолжает она. Этого нет в догматах. Это именно выражение себя и минимальная забота об окружающей среде. Есть много способов задуматься об экологии. Вторичное потребление — лишь один из них. Но если игнорировать все, куда, в таком случае, катиться этой планете?
Фото: Зума Мирзалиева / «Газета.uz», Triftstor / Instagram, Мадина Рузматова, Максим Соболевский.
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