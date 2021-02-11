﻿«"Секонды" у нас воспринимают как нечто ужасное, где вещи плохо пахнут. В такие магазины я не хожу. Но раньше я и сама так думала.

Присмотрелась к "вторичке" два года назад, когда стала задумываться о вреде, который я наношу планете. Я стараюсь выбрасывать правильно хотя бы пластик, вожу в "утиль" батарейки, старые нерабочие гаджеты и лампочки.

Эта осознанность в прошлом году привела меня в "винтажки" Стамбула. Там мы видели настоящие "бриллианты": например, кожанка, которой 70-80 лет.

В моём гардеробе вторичных вещей немного. Это же как сокровища. Если купить слишком много, обесценится вся философия, сам процесс отлова и охоты. В каждую вещь я вкладываю смысл, ассоциации и эмоции.

Финансово в комиссионках дешевле, но не всегда. Есть вещи, которые стоят как пальто из люкса, и на них тоже свой покупатель. Я хожу в "винтажки" и комиссионки ради приключения, а не из экономия денег. Новые вещи я тоже покупаю, но стараюсь делать обдуманные покупки.

У нас нет культуры вторичного потребления. Но, думаю, есть люди, которые задумываются о природе. Есть те, кто рад сэкономить. Есть люди, которые любят ретро. Вот на них и нужно нацелить эту культуру.

Не особо верю что это будет массово. Но мечтаю, чтобы люди начали первые попытки и шаги к осознанному потреблению: например, сдавали свои вещи в комиссионки или пристраивали их, а не выкидывали».