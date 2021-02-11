В Министерстве по чрезвычайным ситуациям прокомментировали информацию, распространившуюся в Telegram 11 февраля, относительно возможного отстрела отловленных бездомных собак.

«МЧС, оказывается, проводит ежегодные соревнования по отлову собак. Уже „круто“, да? В этом году Хаёт (частный приют для бездомных животных — ред.) договорился, что собак они заберут, после отлова, на реабилитацию и кастрацию, в свой приют. Волонтеры приехали в Буку, где „доблестные“ отловщики наловили бедных псов, и окровавленных избитых, запихали в клетушку, двести голов в маленькой комнате, и планируют их всех отстрелять», — говорится в посте Telegram-канала Insider.uz.

В МЧС заявили, что ситуация подробно изучена, обвинения автора «безосновательны и не соответствуют действительности».

«Сегодня в рамках профилактических мероприятий, направленных на предотвращение распространения „бешенства“, источником которого являются бездомные собаки, состоялся отлов бездомных четвероногих», — сообщила пресс-служба МЧС. Мероприятие проводилось при сотрудничестве МВД, Минздрава, Управления по развитию ветеринарии и животноводства и хокимията Букинского района.

«Автор предполагает, что бездомных собак планируют расстрелять. Это предположение также совершенно не соответствует действительности. Напротив. Бездомных собак отловили для ветеринарного осмотра, — подчёркивается в сообщении МЧС. — Четвероногие будут содержаться в течение 5 суток в Управлении по благоустройству, а если на протяжении этого времени не найдутся хозяева собак, то животные будут переданы в специальные приюты, где за ними будет обеспечен должный уход».

Отметим, что передача отловленных животных в частные приюты обычно является предметом договорённости между зоозащитниками и отловными бригадами. В постановлении Кабинета министров №202 от 8 июля 2011 года, которое регулирует деятельность служб по отлову и содержанию бездомных животных, создание и обеспечение государственных приютов для отловленных животных не предусмотрено. О том, как устроена служба отлова, «Газета.uz» писала ранее.