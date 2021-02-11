Жилой комплекс Parisien — это целый французский квартал, объединяющий четыре восьмиэтажных дома. Из 576 квартир осталось лишь 4.

Дом, который не останется незамеченным

Архитектура Parisien — это та французская классика, которая расцвела в период правления «короля-солнца» Людовика XIV. Для этого стиля характерно обращение к античным канонам как к эталону гармонии и благородства. В то же время французская архитектура обогащена роскошью и монументальностью.

ЖК Parisien с первого взгляда покоряет изысканностью линий. Это классика, которая сопряжена с безупречным вкусом и не подвластна времени. Комплекс придется по душе ценителям прекрасного, которые устали от хай-тека и холодных сочетаний стекла, металла, пластика.





Функциональность в каждом квадратном метре

Жилец Parisien не проснется от шума автомобилей или звонких детских голосов, доносящихся со двора. Его покой охраняют толстые стены и шумоизолирующие окна. Утро начнется с чашки кофе на традиционном для Парижа миниатюрном балконе. Он пропускает много естественного света и при оформлении живыми растениями превращается в природную релакс-зону.

В Parisien представлено более 27 вариантов продуманных планировок. Площади квартир — от 53 до 141 кв. м, а высота потолков 3 м. В продаже остались четырехкомнатные квартиры с разнообразной планировкой площадью от 128 до 140 кв. м.

В ЖК реализована концепция сквозного проветривания. Это означает, что окна и двери выходят на разные стены дома. Свежий воздух свободно циркулирует по помещениям.





В Parisien установлены премиальные входные двери Dacros. Они сертифицированы на взломостойкость, защищены от высверливания. Двухконтурное уплотнение надежно защищает от шума и пыли.

В каждой квартире установлены газовые котлы с бойлерами. Больше не придется греть воду во время профилактики теплоснабжения и страдать от холода или жары. Каждый жилец сам решает, когда начнется и закончится его отопительный сезон.

Комфорт даже за дверью квартиры

Выйдя из квартиры, жильцы Parisien попадают не в узкий подъезд, а в просторный холл с огромными зеркалами, расписными фресками, коваными перилами и нарядными люстрами.

Владельцы недвижимости в Parisien избавлены от проблем с неисправными лифтами, уборкой двора, протекающими трубами и так далее. Решением этих вопросов занимается управляющая компания MMG. При заселении специалисты помогут оформить документы в соответствующих инстанциях.





Автомобиль будет дожидаться хозяина на многоуровневой парковке на 600 мест. Она спроектирована так, чтобы исключить очереди в утренние и вечерние часы пик.

По пути можно завезти детей на учебу. В Яккасарайском районе имеются 3 вуза, 16 гимназий, 23 детских сада, 2 спортивные и 2 музыкальные школы. Parisien расположен у крупной транспортной развязки. Это позволяет легко и быстро добираться до работы в любой части Ташкента.

Отдых в Parisien для детей и взрослых

Вечером приятно погулять всей семьей в большом внутреннем дворе. Тут много зеленых зон, созданных профессиональными ландшафтными дизайнерами, журчит фонтан и беседки ожидают уютных разговоров.

Яккасарайский район славится развитой инфраструктурой. От Parisien можно пешком дойти до рынка «Аския», кинотеатра Grand Cinema, кафе, ресторанов, аптек. К тому же на территории комплекса есть супермаркет.





За безопасность детей можно не беспокоиться — двор находится под круглосуточной охраной и освобожден от автомобилей. Игровая площадка покрыта резиновой крошкой, которая смягчает удар при падении. Дети постарше будут кататься на роликах и скейтбордах по специальным дорожкам. А старшее поколение займет столики и скамейки для настольных игр в тихой части двора.

Получить информацию об оставшихся квартирах, ценах, строительных материалах, а также посмотреть планировки можно в офисе продаж Parisien.

Адрес офиса продаж Parisien: Яккасарайский р-н, ул. Мукими.

Ориентир: бывший текстильный комбинат, мост Мукими.

Центральный офис продаж Golden House: Мирзо-Улугбекский р-н, ул. Осиё, д. 3 (ЖК «Новомосковская»).

Call-центр: (+998) 78−150−11−11.

Сайт: gh.uz/parisien

Facebook: fb.com/parisien.gh

Instagram: @goldenhouseuz

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