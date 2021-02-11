Паралимпийская сборная Узбекистана по лёгкой атлетике завоевала четыре медали в первый день на международном турнире серии Гран-при Fazza Athletics Championships в Дубае (ОАЭ). Соревнования проходят 10−13 февраля, участие принимают более 470 спортсменов из 52 стран, говорится на сайте Международного паралимпийского комитета.

В первый день турнира, по данным Национального олимпийского комитета Узбекистана, завоевали четыре медали. Бобур Омонов, который получил лицензию на Паралимпийские игры Токио-2020 благодаря первенству мира 2019 года, доказал, что прибыл на соревнование в лучшей спортивной форме. Ему удалось завоевать золотую медаль в категории F40/41 в толкании ядра, а также обновить мировой рекорд. Ещё один представитель Узбекистана Мансур Гаибназаров, выступавший в этом направлении, удостоился серебра.

Спортсмен Элбек Султонов в категории F12 по толканию ядра тоже стал золотым призёрам, а в прыжках в длину Сабина Суханова в категория Т37/38 завоевала бронзу.

Все паратлеты записали на свой счёт рейтинговые очки на Паралимпийские игры в Токио, которые должны пройти 24 августа-5 сентября.