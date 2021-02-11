Давно мечтали о личном автомобиле? Желание может сбыться вместе с «Ориент Финанс». Банк приглашает поучаствовать в беспрецедентной акции с розыгрышем денежных призов и автомобиля.

Чтобы стать участником, необходимо оформить карту Visa в «Ориент Финанс» и потратить с нее от 10 долларов США. А уже в апреле банк разыграет автомобиль Chevrolet Malibu 2.

Стоит поторопиться, ведь до окончания акции осталось совсем немного времени.

Правила и условия проведения акции доступны по ссылке.

Если еще нет карты, то ее можно заказать онлайн.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону: (+998) 71−200−88−99.

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На правах рекламы.