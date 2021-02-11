Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) с представителями Facebook, Instagram и Twitter призвали подростков по всему миру задавать вопросы о травле в интернете, о её последствиях и о том, как ей противостоять. Ведь советы и разъяснения экспертов в области кибербуллинга, как правило, предназначены для родителей — им дают рекомендации о том, как защитить своих детей от издевательств и запугиваний в сети, пишет Центр новостей ООН.

Ниже — 10 самых распространенных вопросов о кибербуллинге, которые интересуют детей, и ответы на них.

1. Как отличить дружеские подтрунивания и шутки от издевательств?

Друзья часто по-доброму шутят друг над другом. Но иногда бывает трудно сказать, шутит ли человек или намеренно пытается сделать тебе больно. Люди порой делают неприятные комментарии в адрес друг друга, а потом отмахиваются и говорят: «Да ладно, я просто пошутил», «Это просто шутка», «Ты принимаешь все слишком близко к сердцу».

Если тебе неприятно, больно, и люди явно смеются не с тобой, а над тобой, значит, дело зашло слишком далеко. Если ты говоришь им о своих чувствах и просишь прекратить издевательства, но они продолжают в том же духе, это уже травля. Тебе не следует с этим мириться — лучше сразу обратиться за помощью.

2. Каковы последствия травли в интернете?

У кибербуллинга много серьёзнейших последствий. Травля может негативно сказаться на эмоциональном состоянии человека. Ты можешь постоянно чувствовать себя подавленным, расстроенным, у тебя может появиться чувство стыда или пропасть интерес к вещам, которые обычно доставляют тебе удовольствие.

В некоторых случаях эмоциональное состояние начинает сказываться на физическом — ты можешь потерять аппетит, плохо спать, чувствовать усталость, испытывать головные боли. В редких случаях кибербуллинг может даже вести к самоубийствам.

3. К кому обратиться, если я стал жертвой травли в интернете?

Если тебе кажется, что над тобой издеваются, в первую очередь надо обратиться к взрослым, которым ты по-настоящему доверяешь, — к родителям или другому родственнику, с которым у тебя сложились близкие отношения.

В школе ты можешь поговорить с любимым учителем, тренером или психологом.

Если по каким-то причинам ты не хочешь говорить ни с кем из тех, кого знаешь лично, то можешь обратиться за профессиональной помощью — найди телефон доверия для детей и подростков в интернете. Обычно такие телефоны работают круглосуточно, на звонки отвечают опытные психологи, которые много лет занимаются подобными вопросами.

Если ты думаешь, что тебе прямо сейчас угрожает опасность, — немедленно звони в полицию.

Хорошо также было бы собрать «улики» — сохранить текстовые сообщения и сделать фотографии постов или комментариев в соцсетях, которые, как тебе кажется, являются оскорбительным и унижают твоё достоинство.

Не стоит забывать и о возможности пожаловаться на травлю непосредственно сотрудникам соцсетей. Здесь можно найти информацию о том, как обратиться за помощью на платформе Facebook. Аналогичный сервис есть и у Twitter.

4. Надо мной издеваются в интернете, но я не знаю, как сказать об этом родителям. Как начать разговор?

Отношения с родителями у всех складываются по-разному, однако начать такой разговор очень важно. Лучше выбрать удобное для всех время, когда родители не заняты, никуда не спешат и могут спокойно тебя выслушать. Попытайся объяснить им, что для тебя это очень серьёзная проблема. Скорее всего, родители захотят и постараются тебе помочь.

Не забывай о том, что твои родители могут гораздо меньше знать о соцсетях, чем ты. Возможно, им понадобятся дополнительные разъяснения на эту тему.

5. Как я могу помочь попавшим в беду друзьям, особенно если они не хотят обращаться за помощью к взрослым?

Любому человеку нужна поддержка. Для начала постарайся просто вывести на разговор и выслушать своего друга или подругу. Что чувствует этот человек? Хочет ли он сообщить о происходящем кому-то из взрослых, обратиться за помощью? Если нет, то почему?

Предложи пойти к взрослым вместе. Если человек продолжает отказываться, постарайся найти взрослого, которому можно доверять, и попроси о помощи. Бездействие может привести к катастрофическим последствиям.

6. Как избежать травли, не отказываясь при этом от использования интернета?

Отказаться от использования интернета, конечно, невозможно. Да и не нужно — там есть масса полезной информации и ресурсов. Однако можно заблокировать тех или иных «друзей» в соцсетях, удалить отдельные приложения и программы или уйти в оффлайн на какое-то время, дав себе возможность отдохнуть от интернета.

Так же важно совместными усилиями создавать интернет, в котором будет комфортно всем. Поэтому всегда стоит следить и за своим поведением — быть вежливым и проявлять уважение к другим пользователям.

7. Как защитить личную информацию в интернете и сделать так, чтобы её не использовали против меня?

Для начала очень важно подумать о том, что и зачем ты размещаешь в соцсетях и кто видит твои посты. В соцсетях есть настройки, которые позволяют тебе контролировать ситуацию: ты можешь ограничить круг людей, которые видят ту или иную публикацию или вообще твой аккаунт целиком, заблокировать комментарии отдельных пользователей, отключить функцию «поделиться», защитить фотографии от скачивания и воспользоваться массой других инструментов.

Важно помнить: размещённая в интернете информация, даже если её удалить с личной страницы, может еще долгое время храниться на сервере. Никогда не размещай в открытом доступе свой домашний адрес, телефон или номер школы.

8. Существует ли наказание за кибербуллинг?

Во многих школах предусмотрены меры против травли. Если над тобой издеваются одноклассники или кто-то из твоей школы, сообщи об этом учителям. Виновные должны понести наказание.

К сожалению, во многих странах пока нет законов, касающихся травли и особенно — кибербуллинга, поскольку это относительно новое явление. Когда возникает необходимость привлечь к ответственности виновных, обычно используются законы, касающиеся похожих явлений — например, домогательств.

В соцсетях есть определённые правила и стандарты поведения, и на тех, кто их нарушает, можно пожаловаться, о чем уже было сказано в третьем пункте. Команды соцсетей примут необходимые меры — вплоть до полной блокировки пользователей.

9. Несут ли интернет-компании ответственность за кибербуллинг?

Интернет-компании уделяют этому явлению все больше внимания и создают соответствующие инструменты, о чем уже говорилось выше. Однако онлайн-платформы должны делать больше для борьбы с травлей, и пользователи должны постоянно напоминать им об этом — сообщать о нарушениях и требовать принятия мер.

10. Существуют ли в интернете специфические механизмы для детей и подростков, которые защищают их от кибербуллинга?

Как уже сообщалось выше, у каждой соцсети есть определённое механизмы, которые позволяют сообщать о случаях издевательств и травли. Подробнее об этом — в третьем пункте.

Для «Газеты.uz» юрист по правам человека Дильфуза Куролова рассказывала о том, где пролегает правовая граница между свободой слова и ненавистнической риторикой, а также о том, как усилить правовую защиту от буллинга в сети. Офис ЮНИСЕФ в Узбекистане также поделился советами, которые должны помочь сделать интерес более безопасным.