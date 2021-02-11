Контроль исполнения во всех государственных органах будет осуществляться исключительно через систему Ijro.gov.uz. Об этом говорится в указе президента о мерах по усилению персональной ответственности руководителей госорганов за исполнение законодательства от 10 февраля, пишет пресс-служба Министерства юстиции.

С 1 мая 2021 года контроль исполнения, ведение контрольных картотек и формирование отчетов во всех государственных органах и организациях, органах государственной власти на местах осуществляется исключительно через систему Ijro.gov.uz, при этом практика ведения любых других программ контроля, отчетов и баз данных будет прекращена.

Этим же указом в структуре Минюста создано Управление по контролю за исполнением актов и поручений президента Узбекистана и его территориальные подразделения.

Программа проведения ежегодных адресных и тематических аналитических изучений исполнения актов законодательства и поручений разрабатывается Минюстом на основании предложений Счетной палаты и других заинтересованных министерств и ведомств и утверждается руководителем Администрации президента.

Таким образом, Минюст будет осуществлять контроль через систему Ijro.gov.uz за своевременным исполнением актов законодательства и поручений. Ведомство также будет вводить в систему Ijro.gov.uz поручения и ежемесячно вносить в Администрацию президента и Кабинет министров информацию о состоянии исполнения актов законодательства и поручений.

Кабмин будет осуществляет контроль посредством системы Ijro.gov.uz за своевременным исполнением актов законодательства и поручений ответственными исполнителями. Счетная палата будет осуществлять проверку полноты и достоверности сведений, внесенных в систему ответственными исполнителями, проверенных Министерством юстиции и правительством, и снятие их с контроля.

В свою очередь, Администрация президента будет координировать деятельности организаций, контролирующих исполнение актов законодательства и поручений.

Напомним, в послании парламенту в конце декабря президент Шавкат Мирзиёев отмечал: «Действующая система контроля [исполнения актов законодательства] носит скорее формальный характер и не ориентирована на выявление и решение проблем в исполнении нормативно-правовых актов». Некоторые руководители на местах не понимают «суть и смысл этих документов», не используют предоставленные возможности и не создают необходимые условия для населения и предпринимателей, говорил глава государства.

«Самая большая проблема в системе исполнения — закоснелое мировоззрение, неграмотность и безответственность», — отмечал президент уже в январе. Он также добавил, что наиболее эффективные средства контроля за исполнением решений — общественное участие и общественный контроль.