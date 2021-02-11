Компания Bizning Uylar Development готовится к запуску продаж помещений на территории масштабной коммерческой площади — торгово-досугового квартала Alfraganus. Дата старта назначена на 18 февраля.

Здесь предпринимателей, бизнесменов и владельцев арендного бизнеса ждут многочисленные варианты коммерческих помещений в центре столицы. Формат торгового квартала под открытым небом, так называемого стрит-ритейла, создаст оптимальные условия для развития различных форм розничной торговли, коммерции, сферы услуг и развлечений.

В торгово-развлекательном квартале Alfraganus ждут:

общая территория объекта площадью 110 тысяч кв. м;

свыше 55 тысяч кв. м застраиваемой территории объекта;

507 коммерческих помещений с индивидуальным набором технических характеристик и параметров площадью от 32 до 3,24 тысячи кв. м;

свыше 1,5 км прогулочных аллей;

круговой паркинг площадью 26 тысяч кв. м, рассчитанный на 1,5 тысячи автомест;

шесть входов на территорию торгового квартала;

более 3 тысяч кв. м облагороженной территории с особенным ландшафтом.

На этапе старта продаж покупателей ждут максимальный выбор оптимальных помещений, гибкие условия и привилегированные предложения на приобретение высокодоходной недвижимости и вариантов готового бизнеса с действующим арендатором.

Подробнее ознакомиться с проектом или забронировать помещение в торговом квартале можно по телефону: (+998) 71−210−44−44.

Сайт: bizninguylar.uz

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