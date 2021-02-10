Сенат Конгресса США во вторник проголосовал за проведение второго процесса по делу об импичменте 45-го президента США Дональда Трампа, пишет The New York Times.

За то, что процедура является конституционной, проголосовали 56 сенаторов из 100, против — 44. Большинство сенаторов-республиканцев поддержало Дональда Трампа, только шестеро присоединились к демократам. Издание поясняет, что результаты этого голосования показывают, что, скорее всего, экс-глава Белого дома будет оправдан. Для объявления импичмента потребуются голоса 67 членов Сената.

«Результат этого судебного процесса предопределён. Президент Трамп будет оправдан», — заявил представитель Республиканской партии, сенатор Тед Круз.

В январе Палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент Дональда Трампа. Бывший президент обвиняется в подстрекательстве к мятежу против американского правительства за его роль в провокации толпы своих сторонников, взявшей штурмом здание Конгресса.

«Это не может быть будущим Америки. У нас не может быть президентов, подстрекающих и мобилизующих массовое насилие против нашего правительства и наших институтов, потому что они отказываются подчиняться воле народа», — заявил ведущий менеджер по импичменту, демократ Джейми Раскин на открытии дебатов в Сенате.

Голосование по импичменту продолжится 10 февраля. Дональд Трамп стал первым президентом США, которого дважды подвергли процедуре импичмента.