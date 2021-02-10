В Государственном налоговом комитете объявили топ-10 крупных налогоплательщиков, обеспечившие наибольшие налоговые поступления в 2020 году.

Количество налогоплательщиков в категории «крупных» в прошлом году достигло 836 единиц. Уже с начала 2021 года их число выросло до 1120 (список).

По итогам 2020 года общая сумма налоговых поступлений по стране составила 103,6 трлн сумов. Из них 67,7 трлн сумов — налоговые поступления от крупных налогоплательщиков, которые обслуживаются Межрегиональной государственной налоговой инспекцией по крупным налогоплательщикам при ГНК.

Более 65% от общих налоговых поступлений бюджета прошлого года выполнено за счет 836 крупных налогоплательщиков (в 2018 — 63%, в 2019 — 816 предприятий обеспечили 63,4%).

Топ-10 крупнейших налогоплательщиков 2020 года:

ГП «Навоийский горно-металлургический комбинат» (50%); АО «Алмалыкский горно-металлургический комбинат» (20%); АО «Узтрансгаз» (8%); АО «Узбекнефтегаз» (7%); СП АО UZBAT (4%); LUKOIL Overseas Supply and Trading (3%); АО UzAuto Motors (3%); АО «Узбектелеком» (2%); АО «Худудгазтаъминот» (2%); ООО «Бухарский нефтеперерабатывающий завод» (1%).

На эти 10 компаний приходится 63,3% налоговых выплат крупных налогоплательщиков.





Ранее Министерство финансов назвало 20 наиболее крупных налогоплательщиков, от которых будет зависеть почти половина доходов бюджета в 2021 году. Госбюджет становится все более зависимым от крупных налогоплательщиков — в 2019 году 20 компаний обеспечивали только 37,5% поступлений.