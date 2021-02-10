Государственный заказник «Судочье-Акпетки» с общей площадью 280,5 тысячи га создаётся в Муйнакском районе Каракалпакстана. Постановление об этом 8 февраля принял Кабинет министров, сообщила пресс-служба Государственного комитета Узбекистана по экологии и охране окружающей среды.

Цель заказника — сохранение и воспроизводство прибрежных ландшафтов, каналов, коллекторов и их водотоков, популяций водоплавающих птиц, редких и исчезающих видов рыб, хищных птиц и млекопитающих.

Госкомэкологии поручено разработать предложения по включению озера Судочье в список водно-болотных угодий мирового значения, охраняемых Рамсарской конвенцией, до конца 2021 года и внести их на рассмотрение правительства. В сентябре прошлого года в Рамсарскую конвенцию вошли Тудакальское и Куйимазарское водохранилища в Навоийской области. В неё также включены озеро Денгизкуль и Айдаро-Арнасайская система озёр.

Создание заказника «Судочье-Акпетки» планировалось постановлением президента от марта 2019 года. Документом также предусматривается создание ещё четырёх заповедников в Каракалпакстане в 2019—2022 годах.

Судочье расположено в левобережной части дельты Амударьи. В прошлом крупное озеро, в конце 1970-х оно распалось на отдельные водоёмы из-за высыхания Аральского моря. Является местом гнездования тысяч розовых фламинго.

Сегодня в Узбекистане действуют 6 государственных заповедников, 1 комплексный заповедник, 6 природных парков, 1 национальный парк, 11 памятников природы, 2 биосферных резервата, 12 заказников и 1 специализированный питомник «Джейран». В результате создания «Судочье-Акпетки» общая площадь заказников увеличилась с 3,521 миллиона га до 3,801 миллиона га, или с 7,84% до 8,46% территории страны.