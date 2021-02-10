Недавно компания Samsung представила новую флагманскую линейку смартфонов Galaxy — S21, S21+ и S21 Ultra, премиальные беспроводные наушники Galaxy Buds Pro и Bluetooth-трекеры SmartTag.

Новая серия Galaxy вызвала большой интерес в мире техники. Было много положительных отзывов среди популярных международных изданий и немалый спрос на объемы поставки.

Samsung рассказал о преимуществах линии Galaxy S21 и о том, что прилагается к покупке смартфона этой серии.

Серия Galaxy S21

Смартфоны Galaxy S21, S21+ и S21 Ultra отличаются высокой производительностью, качественной камерой, впечатляющим дизайном и безграничным дисплеем.





Также впервые на телефонах S серии стали доступны функции пера S pen. С его помощью на Galaxy S21 Ultra можно создавать заметки, подписывать и быстро редактировать фото или документы.





Революционная конструкция камеры Contour Cut, органично вписавшаяся в прочный и устойчивый к царапинам корпус, притягивает взгляды стильным дизайном.

«Это действительно стильный и оригинальный дизайн, которого мы раньше никогда не видели в смартфонах», — написало издательство GQ о дизайне флагманской серии.

«Камеры Galaxy S21, S21+ и S21 Ultra — это киностудия в ваших руках. А с Samsung Galaxy S21 Ultra 5G вы почувствуете себя профессиональным фотографом, способным создавать фотографии выставочного уровня, не приложив усилий», — пишет популярный журнал о гаджетах Stuff.

С камерами серии Galaxy S21 можно снимать 8К-видео и создавать великолепные снимки с высоким разрешением прямо из видео. «Король смартфонов Galaxy S21 Ultra на базе Android» по версии the Guardian имеет разрешение камеры в 108 Мп. Она обеспечивает живыми, яркими и детализированными фотографиями.





Galaxy S21 и S21+ имеют разрешение камеры в 64 Мп. Устройства создают потрясающе четкие фотографии даже ночью без дополнительных осветительных приборов. А режим Super Steady с искусственным интеллектом компенсирует дрожание рук, обеспечивая плавность съемки в движении не хуже стабилизатора.

Смартфоны поддерживают 5G и работают на базе нового процессора Exynos 2100. А благодаря умному аккумулятору можно пользоваться смартфоном без подзарядки больше 24 часов. Все три модели получили дисплеи Dynamic AMOLED 2X с частотой обновления до 120 Гц.

Выгодная акция

С 6 по 28 февраля 2021 года Samsung Uzbekistan дает возможность приобрести смартфоны Galaxy S21 на выгодных условиях. При покупке Galaxy S21, S21+ и S21 Ultra можно получить в подарок еще один смартфон — Galaxy A01 Core.

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