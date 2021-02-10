Южнокорейская компания Hanshin Engineering & Construction планирует реализовать три инвестиционных проекта в Узбекистане, сообщает ИА «Дунё».

Kokand city

В настоящее время прорабатывается вопрос строительства многоквартирных жилых комплексов Kokand city, которые расположатся в Коканде на площади 34 га. В ноябре делегация Hanshin Engineering & Construction посетила Ферганскую область, где подробно изучила ситуацию на внутреннем жилищном рынке, провела встречи с поставщиками строительных материалов, проектными институтами, а также осмотрела выделенную под проект территорию.

Проектный институт

Компания также планирует создание совместного проектного института на базе ООО «Кишлоккурилишлойиха», АО «Тошуйжойлити» и АО «Узогирсаноатлойиха», который «станет уникальным на пространстве СНГ». Сейчас стороны обмениваются мнениями касательно сферы деятельности, основных финансово-экономических показателях этих трех проектно-изыскательных институтов. Hanshin Engineering & Construction рассмотрит возможность приобретения госдоли в проектных институтах.

Гольф-комплекс

Южнокорейская компания намерена создать гольф-комплекс международного класса в Самаркандской области на 800 млн долларов. Реализовать проект планируется на площади 270 га, из них гольф-площадка и жилые помещения для посетителей займёт 194 га, международная школа — 6 га, торгово-развлекательный и выставочный комплекс — 7 га, современный многоэтажнй жилой комплекс — 55 га и другая прилегающая инфраструктура.

Концепция проекта была представлена в ноябре 2019 года хокиму Самаркандской области Эркинжону Турдимову и Министерству инвестиций и внешней торговли. Hanshin Engineering & Construction ожидает ответа для начала строительных работ.

Все три проекта планируется реализовать за счёт прямых инвестиций. 12−19 февраля ожидается делегация во главе с главным исполнительным директором компании для продолжения переговоров с узбекской стороной.

В июле 2019 года «Газета.uz» писала, что на территории гребного канала в Самарканде планируют построить туристический центр, включающий бассейны, искусственные острова, рестораны, гостиницы и конгресс-центр.