8 февраля в новом гостиничном комплексе Courtyard by Marriott Tashkent прошла презентация нового мобильного приложения от компании Gross Insurance. Оно поможет обеспечить безопасный туризм. Приложение было представлено в рамках открытия нового туристического направления Ташкент — Хургада (Египет).

Организаторами мероприятия выступили крупная страховая компания Gross Insurance и туроператор Prestige Travel. Принимающей стороной стал Sun International (Египет) при поддержке Государственного комитета Республики Узбекистан по развитию туризма.





На мероприятии собрались представители 200 туристических фирм Узбекистана. Презентацию посетила посол Арабской Республики Египет в Узбекистане Амира Фахми.

В марте в Узбекистане запустится прямой чартерный рейс Ташкент — Хургада на бортах национальной авиакомпании Uzbekistan Airways. Полеты к Красному морю будут совершаться каждые 10 дней на самолетах Airbus 320 NEO. Для обеспечения безопасности во время отдыха туристам рекомендуется приобрести страховой полис.





«Море, солнце, пляж — это прекрасно. Но стоит помнить, что вместе с незабываемым отдыхом можно быть укушенным экзотическим животным, сгореть на солнце, упасть с мопеда, отравиться непривычной едой или потеряться во время экскурсии, отвлекшись на пару минут. Наша страховая компания уже предусмотрела все эти случаи и в целях повышения качества обслуживания путешествующих разработала мобильное приложение Gross Mobile. Его отличительной особенностью является кнопка SOS, при помощи которой вы можете мгновенно связаться с круглосуточным центром поддержки. Операторы вызовут врача, найдут ближайший госпиталь и объяснят, что делать дальше», — рассказал директор департамента умного страхования и интернет-продаж Gross Insurance Хикмат Хидоятов.





Наличие страхового полиса для выезжающих за рубеж обеспечивает возмещение непредвиденных расходов, связанных с медицинской и прочей помощью. А она в любой момент может понадобиться в чужой стране.

Компания предлагает несколько вариантов приобретения страхового полиса для выезжающих за рубеж. Его можно купить онлайн на сайте, в мобильном приложении Gross Mobile, любом офисе компании или Международном аэропорту на стойке Gross Insurance.





Компания работает в сфере туристического страхования с 2012 года. За это время более полумиллиона соотечественников доверились ее услугам. Было оплачено более 120 неотложных сложных операций за рубежом, организовано 35 случаев возврата на родину в результате несчастного случая и смерти, а также выплачено более 7 млрд сумов страховых компенсаций.

Gross Insurance работает с крупными обслуживающими компаниями Remed Assistance (Турция) и Allianz Global Assistance (Швейцария). А в 2020 году авторитетная британская финансовая медиа-платформа Global Banking & Finance Review признала Gross Insurance «Лучшей страховой компанией Узбекистана в сфере туризма» и «Лучшей компанией в сфере онлайн-страхования в Узбекистане».





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