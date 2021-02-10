За прошедшие шесть недель на единой электронной торговой площадке E-IJRO AUKSION было выставлено на продажу 349 государственных объектов. Вместе с тем, с начала года было реализовано 182 госактива за 37,9 млрд сумов. Платформа E-IJRO AUKSION предлагает ознакомиться с государственными объектами, выставленными на публичные торги для всех субъектов предпринимательства.





100% государственной доли от уставного фонда ООО «Техник таъмирлаш ва бутлаш бошқармаси». Предприятие расположено в Яшнабадском районе Ташкента и ведет деятельность в сфере оказания технического сервиса. Лот выставлен на торги по начальной стоимости 76,4 млрд сумов. На балансе общества состоят 18,3 га земельных участков и здания общей площадью 88,5 тысячи кв. м. Они расположены в нескольких областях Узбекистана. Госактив выставлен на продажу территориальным управлением Агентства в Ташкенте;





100% государственной доли от уставного фонда ООО «Шўртаннефтгаз-Текстиль». Предприятие расположено в Сариосийском районе Сурхандарьинской области. Оно ведет деятельность в сфере производства носков. Лот выставлен на торги по начальной стоимости 43 млрд сумов. На балансе общества состоят 2,3 га земельных участков и здания общей площадью 5,9 тысячи кв. м. Госактив выставлен на продажу Сурхандарьинским областным территориалным управлением Агентства;





100% государственной доли от уставного фонда ООО «Полиэтилен қувурлари». Предприятие расположенного в районе Кармана Навоийской области. Лот выставлен на торги по начальной стоимости 25,5 млрд сумов. На балансе общества состоят земельный участок в 12 га и здания общей площадью 6,7 тысчи кв. м. Госактив выставлен на продажу Навоийским областным территориалным управлением Агентства;





100% государственной доли от уставного фонда ООО «Нефтгазалоқа». Предприятие расположено в Яшнабадском районе Ташкента. Лот выставлен на торги по начальной стоимости 24,6 млрд сумов. На балансе общества состоят земельный участок в 5,2 га и здания общей площадью 9,8 тысчи кв. м. Они расположены в нескольких регионах Узбекистана. Госактив выставлен на продажу территориальным управлением Агентства в Ташкенте;





100% государственной доли от уставного фонда ООО «Янгиариқ пласт». Предприятие расположено в Янгиарыкском районе Хоарезмской области. Оно ведет деятельность в сфере производства пластиковой тары и емкостей. Лот выставлен на торги по начальной стоимости 23,4 млрд сумов. На балансе общества состоят земельный участок в 2,3 га и здания общей площадью 16,5 тысячи кв. м. Госактив выставлен на продажу Хорезмским областным территориалным управлением Агентства;





50% государственной доли от уставного фонда СП ООО «Ўзмалойл». Предприятие расположено в Алмазарском районе Ташкента и ведет деятельность в сфере добычи и торговли нефтью. Лот выставлен на торги по начальной стоимости 14,2 млрд сумов. На балансе общества состоят земельный участок в 116,4 га и здания общей площадью 1,7 тысячи кв. м. Они расположены в нескольких областях Узбекистана. Госактив выставлен на продажу территориальным управлением Агентства в Ташкенте;





98,83% государственной доли от уставного фонда ООО «Табиий тоза». Предприятие расположено в районе Муборак Кашкадарьинской области. Лот выставлен на торги по начальной стоимости 12,6 млрд сумов. Госактив выставлен на продажу Кашкадариьинским областным территориальным управлением Агентства.

Чтобы участвовать в открытых и прозрачных, торгах можно зарегистрироваться на платформе e-auksion.uz. Она поможет приобрести или реализовать государственное имущество.

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