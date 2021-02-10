За попытку дачи взятки сотруднику таможни в сумме 9400 долларов США за контрабанду товарно-материальных ценностей стоимостью 4 млрд сумов задержан предприниматель. Об этом сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета Узбекистана.

Оперативное мероприятие было проведено сотрудниками Управления по борьбе с коррупцией и собственной безопасности ГТК и управлениями комитета по Ташкенту и Ферганской области во взаимодействии с представителями Службы государственной безопасности.

В декабре 2020 года предприниматель нашёл номер телефона одного из сотрудников таможни и предложил ему встретиться. При встрече он сообщил, что из-за рубежа на его имя прибудут контейнеры с товарами и попросил сотрудника таможни поспособствовать тому, чтобы не сканировать контейнеры через инспекционно-досмотровый комплекс на таможенном посту и не включать их в группу риска в «Системе управления рисками». Сотрудник таможни поставил в известность начальство, после чего был составлен план по раскрытию преступной деятельности.

В начале января предприниматель передал таможеннику в качестве взятки 9400 долларов США и дорогие наручные часы. Оперативное мероприятие на этом не завершилось, поскольку контейнеры ещё не прибыли на территорию Узбекистана. Три контейнера прибыли в страну 14−15 января через приграничный таможенный пост «Чукурсай техническая контора».

На таможенном контроле было выявлено расхождение между грузом в контейнере и документами и был назначен углублённый таможенный досмотр. Контейнеры для таможенного оформления по требованию грузовладельцев были перенаправлены на таможенный пост внешнеэкономической деятельности «Коканд» Ферганской области.

Открывать пломбу опломбированных контейнеров до прибытия в место назначения запрещено. Однако в одном из сёл Дангаринского района Ферганской области неизвестные вскрыли пломбы. Они были задержаны в момент подмены товаров с высокой стоимостью на товары с более низкой стоимостью. На месте также обнаружены устройства для вскрытия стальных оснований контейнера и краска для покраски поцарапанных при вскрытии деталей.

В качестве вещественных доказательств с места происшествия на временное хранение изъяты 2200 детских и 800 взрослых велосипедов, 327 велосипедных товаров, детали для велосипедов и другие товары на общую сумму 4,18 млрд сумов, а также 9400 долларов и наручные часы, переданные в качестве взятки.

По выявленному факту нарушения таможенного законодательства возбуждено уголовное дело и ведутся следственные действия.