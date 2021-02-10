В Чиланзарском районе Ташкента задержана женщина, пытавшаяся продать поддельные монеты, выдавая их за антиквариат времен Российской империи. Об этом сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов.

В ходе оперативных мероприятий районных отделов Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре и Службы государственной безопасности выяснилось, что гражданка Г. М., войдя в доверие Н. и М., пыталась продать им четыре фальшивые монеты из цветных металлов под видом подлинных за 56,9 млн сумов. Она была задержана с поличным.

Ранее Г. М. продала Н. ещё одну монету из цветного металла за 14,1 млн сумов. Экспертиза показала, что первая проданная монета действительно была изготовлена из золота и отчеканена в 1899 году в Российской империи, а остальные — ее копии.

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.