Ежегодно рак шейки матки в Узбекистане диагностируется у 1700−1800 женщин, 42% из них умирают. Об этом сообщил заместитель начальника Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Ботир Курбонов на брифинге в АИМК 9 февраля. На каких стадиях выявляется заболевание у этого количества женщин, специалист не уточнил.

По его словам, рак шейки матки занимает второе место после рака молочной железы по распространённости среди женщин всех возрастов и является третьей по значимости причиной смерти после рака молочной железы и рака желудка. Среди женщин фертильного возраста (15−44 лет) рак шейки матки — вторая по значимости причина смерти.

«Большинство этих смертей происходит из-за поздней диагностики. Основная причина возникновения рака шейки матки (98−99%) — вирус папилломы человека (ВПЧ)», — добавил Ботир Курбонов.

В прошлом году Всемирная организация здравоохранения представила глобальную стратегию по борьбе с раком шейки матки. В числе предлагаемых мер — вакцинация 90% девочек до 15 лет против ВПЧ, профилактические обследования 70% женщин в возрасте 35 лет и повторно в возрасте 45 лет и другие. Выполнение рекомендаций, по подсчётам экспертов, позволит к 2050 году на 40% сократить заболеваемость и предотвратить 5 миллионов случаев смерти.