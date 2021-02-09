Законопроект о правах животных, предусматривающий тюремное заключение для всех, кто убивает, жестоко обращается или истязает животных, будет представлен в парламенте Турции в течение двух недель, сообщила газета Hurriyet.

«Мы хотим сделать всё возможное, чтобы защитить права животных», — сказала 3 февраля информационному агентству Demirören заместитель председателя правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР) Озлем Зенгин.

По словам политика, за убийство животного законопроект предлагает до четырёх лет тюрьмы, а за жестокое обращение с ними и истязание — до трёх лет тюрьмы.

Человек, который завел домашнее животное, должен будет ухаживать за ним на протяжении всей жизни, а если он бросит питомца, ему придется заплатить штраф в размере 500 турецких лир (70 долларов).

К тому же, согласно предлагаемому документу, домашних животных перестанут продавать в зоомагазинах. Чтобы завести питомца, понадобится пройти более сложную процедуру. Каждое владельческое животное будет иметь чип и идентификатор с именем его владельца. Один человек сможет содержать не более трёх собак в своей квартире.

Кроме того, Озлем Зенгин анонсировала начало кампании по стерилизации бездомных животных через три-четыре года. «В противном случае популяция собак в стране через 10 лет достигнет 60 миллионов», — сказала депутат.

Сейчас жестокое обращение с животными в Турции считается не преступлением, а правонарушением, за него можно получить только денежный штраф.

Напомним, в Узбекистане также планируется криминализовать жестокое обращение с животными. Истязание, повлекшее гибель либо увечье животных, предлагается наказывать крупным штрафом, общественными или исправительными работами, ограничением или лишением свободы сроком. В конце января депутаты Законодательной палаты одобрили документ в первом чтении.