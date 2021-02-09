С 1 марта 2021 года для граждан Узбекистан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Республике Узбекистан, вводится туристский (гостиничный) сбор за каждый день их пребывания в гостиницах, отелях и других средствах размещения.

Это предусмотрено указом президента «О мерах по дальнейшему развитию внутреннего и паломнического туризма в Республике Узбекистан» от 9 февраля.

Размер сбора будет устанавливать Кабинет министров. При этом средства, поступающие от уплаты сбора, направляются на финансирование мероприятий по продвижению и стимулированию внутреннего туризма, обеспечению загруженности средств размещения (гостиницы, туристские базы и комплексы, дома и зоны отдыха, пансионаты, кемпинги, мотели, семейные гостевые дома, юртовые и палаточные лагеря, санатории и другие объекты) в период низкого туристского сезона.

Туристский сбор взимается гостиницами, отелями, хостелами за каждый день проживания. Сейчас его платят только иностранцы.

По данным Spot, о планах по введению сбора для граждан Узбекистана стало известно ещё в конце прошлого года. Тогда планировалось установить сбор в размере 0,5% от базовой расчётной величины.

Издание со ссылкой на основательницу Igmar Apart Hotel Марину Тен пишет, что этот сбор как «кость в горле». Его ввели в 2017 году, но из-за пандемии уплата была приостановлена в качестве льготной меры для гостиниц.

Размер сбора зависит от нескольких факторов, например, количества номеров в отеле и его звездности — выходит где-то 5−25% от БРВ.