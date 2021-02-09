С 1 марта 2021 года для граждан Узбекистан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Республике Узбекистан, вводится туристский (гостиничный) сбор за каждый день их пребывания в гостиницах, отелях и других средствах размещения.
Это предусмотрено указом президента «О мерах по дальнейшему развитию внутреннего и паломнического туризма в Республике Узбекистан» от 9 февраля.
Размер сбора будет устанавливать Кабинет министров. При этом средства, поступающие от уплаты сбора, направляются на финансирование мероприятий по продвижению и стимулированию внутреннего туризма, обеспечению загруженности средств размещения (гостиницы, туристские базы и комплексы, дома и зоны отдыха, пансионаты, кемпинги, мотели, семейные гостевые дома, юртовые и палаточные лагеря, санатории и другие объекты) в период низкого туристского сезона.
Туристский сбор взимается гостиницами, отелями, хостелами за каждый день проживания. Сейчас его платят только иностранцы.
По данным Spot, о планах по введению сбора для граждан Узбекистана стало известно ещё в конце прошлого года. Тогда планировалось установить сбор в размере 0,5% от базовой расчётной величины.
Издание со ссылкой на основательницу Igmar Apart Hotel Марину Тен пишет, что этот сбор как «кость в горле». Его ввели в 2017 году, но из-за пандемии уплата была приостановлена в качестве льготной меры для гостиниц.
Размер сбора зависит от нескольких факторов, например, количества номеров в отеле и его звездности — выходит где-то 5−25% от БРВ.
«Возникает вопрос: почему беззвездный отель с десятью номерами платит одну ставку, а такого же уровня отель с 20 номерами — другую? Нигде в мире нет такой практики, чтобы туристический сбор зависел от количества номеров», — задавалась вопросом Марина Тен.
Oscar Strannik
Ну наконец-то, а то начал волноваться как жить без турсбора!!! Удивляюсь, почему до сих пор гуляем бесплатно, дышим тоже?! Надеюсь скоро исправять и это!
Timur Kim
Какие тут вопросы???
Деньги из воздуха не слышали?, а они есть..
На что у нас нет сбора скажите мне???
Хоть ктото отчитался перед общественностью куда ушли деньги до копейки?
На тахо начальниками и малибу замначальникам, на их покатушки в командировки и мат помощь им же
Гульнара Турабаева
Чтобы поднять туризм, дороги надо ремонтировать
Akmal Khasanov
Налог на то что живёшь с родителями
Налог на то что лежишь на диване
Налог на то что смотришь телевизор
Налог на то что пользуешься интернетом (не считая абонентскую плату)
Налог на то что родился
Налог на то что твоя жена родила
Налог налогналог!!! А как раздать населению во время каратина помощь то денег нету, что за страна что за чиновники люди уже в отчаянии, везде показушные дела
Александр Крюков
Правильно, надо хоть с кого нибудь собирать деньги. Иностранцы не хотят сюда приезжать. Чтобы привлечь туристов надо создать инфраструктуру. Их не интересуют эти Сити и алюминиевые бизнес центры. Они не пойдут в парк Ашхабад, Навруз. Их интересует старинные здания, памятники истории которые есть в Бухаре, Самарканде. Но видимо хотят оканчательно убить туризм для своих граждан. Сьездить в Киргизию или Турцию намного дешевле и интереснее, чем в местный Чарвак.
Vladi i
Ого, это вот так проводят стимулирование туристического потока среди населения Узбекистана. Браво. Туристы приезжать не хотят, так со своих сдерём деньги.