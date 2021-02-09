Главное управление внутренних дел Ташкентской области изучает ситуацию вокруг нападения на основателя приюта для бездомных животных «Гавчег» Сергея Руснака. Об этом «Газете.uz» сообщил пресс-секретарь Министерства внутренних дел Узбекистана Шохрух Гиясов.

«Экспертиза должна [определить] степень тяжести телесных повреждений», — сказал представитель МВД.

О происшествии стало известно 5 февраля. Бывшая супруга Сергея Оксана Руснак написала в Facebook, что нападение произошло в дачном посёлке в Ташкентской области, куда мужчина ездил кормить бездомных собак.

«Происшествие произошло в посёлке с женщиной и её племянником, который и избил Сергея, ударив его предварительно кирпичом по голове, от чего Сергей потерял сознание, а он продолжил его избивать. Эта женщина вызвала отлов на собак, которых мы там кормим», — сообщила Оксана Руснак.

«Они (отловная бригада — ред.) отказались ловить и сказали: тут нужен отстрел, звоните участковому, берите разрешение, и она позвонила. Сергей пошёл поговорить с ней, чтоб она этого не делала».

Общество защиты животных «Mehr va oqibat», связавшись с Сергеем Руснаком, 8 февраля опубликовало в своём Telegram-канале подробности инцидента.

«Когда о вызове службы отлова узнал Сергей, то приехал договориться с этой [женщиной], чтобы она отменила вызов. Приблизившись к её дому, Сергей, по словам очевидцев, получил сзади удар кирпичом по голове и потерял сознание — его ударил племянник женщины». Как отмечается в сообщении, парень учится в 11-м классе местной школы.

О дальнейшем также известно со слов очевидцев: юноша продолжил избивать лежавшего без сознания мужчину «казаном по голове, прыгая на нём и бросая в него кирпичами». Мужчины, пришедшие на помощь по зову соседки-очевидицы, отогнали парня, погрузили Сергея в его машину и отвезли в приют, где смотрители на руках занесли в дом.

«Через некоторое время в приют приехала экс-супруга Оксана Руснак и отвезла Сергея в клинику, где рентген показал перелом таза», — говорится в сообщении «Mehr va oqibat».

Сейчас основатель приюта «Гавчег» проходит лечение в больнице.