Указом президента Узбекистана от 9 февраля о развитии внутреннего и паломнического туризма запланировано открытие ряда новых авиа- и железнодорожных рейсов.

Согласно указу, в месячный срок в дополнение к недавно открытому рейсу Фергана-Ургенч-Фергана должны быть запущены маршруты Термез-Ургенч-Термез и Карши-Ургенч-Карши, а также увеличено количество рейсов Андижан-Хива-Андижан.

Кроме того, до 1 апреля планируется запуск регулярных железнодорожных маршрутов Термез-Карши-Хива, Хива-Ургенч-Нукус и Термез-Карши-Самарканд;

Указом предусмотрено субсидирование авиа- и железнодорожных рейсов по указанным маршрутам, а также авиарейсов из Ташкента в Бухару, Нукус, Термез и Ургенч и в Ферганскую долину;

В будущем намечен запуск и других внутренних авиа- и железнодорожных рейсов с применением механизма субсидирования.