Республика Корея подарила дошкольным образовательным организациям Узбекистана 275 роботов и 350 обучающих пособий. Церемония передачи умных роботов Albert и Genibot, предназначенных для обучения детей робототехнике и навыкам программирования, прошла 9 февраля. Об этом «Газете.uz» сообщила пресс-служба Министерства дошкольного образования (МДО).

Мероприятие состоялось в онлайн-формате при участии представителей МДО, Корейского института продвижения индустрии роботов KIRIA, Корейской ассоциации педагогов, а также компаний FRG Korea, Dazzle Edu, Genie Robot и SK Telecom.

«Говоря о навыках программирования в детских садах, мы не имеем в виду написание кода. Речь идет о развитии алгоритмического мышления, которое является залогом успеха в современных реалиях. Роботы в игровой форме развивают креативность, логику, умение распознавать паттерны и находить оптимальные решения», — отметил директор Инновационного центра информационных и педагогических технологий (ИЦИПТ) при МДО Оятилло Рахматиллаев.

Роботы Albert и Genibot предназначены для воспитанников от 6 лет. При помощи готовых карточек кодирования ребёнок сможет заставить игрушку двигаться, мигать глазами и говорить. Так он понимает, как работают блоки кода, поясняет МДО. Дети постарше, подключив робота к смартфону, смогут создавать собственные команды и алгоритмы.

Роботы будут распределены в 53 детских садах по всему Узбекистану. Обучением педагогов на местах и мониторингом результатов пилотного проекта займётся Инновационный центр при МДО.

В случае успешного завершения проект, МДО намерено обеспечить больше детских садов умными роботами и дополнить их функционал программой для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Программа обучения на базе роботов продемонстрировала высокие результаты в Южной Корее, отмечает МДО. При поддержке правительства там были открыты 140 классов, охвативших более 1000 учеников по всей стране. Аналогичные пилотные программы запустили школы и детские сады во Франции, Испании, Коста-Рике и Перу.