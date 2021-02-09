Заместитель министра финансов Узбекистана — директор Агентства по развитию государственно-частного партнёрства Голиб Холжигитов освобождён от должности в связи с переходом на другую работу. Эту информацию «Газете.uz» подтвердили в пресс-службе Минфина.

Голиб Холжигитов работал замминистра финансов — главой Агентства по развитию ГЧП с января 2019 года, а прежде — менеджером проектов по внедрению больших данных и машинного обучения в сфере финансовых услуг в корпорации Bank of America Merrill Lynch (США).