Резиденция премиум-класса Mirabad Avenue объявляет финальную стадию скидок перед получением кадастра на апартаменты первой линии в резиденции премиум-класса Mirabad Avenue. Срок беспроцентной рассрочки снижается до 10 месяцев.

Обратный отсчет до конца выдачи рассрочки

С каждым месяцем в резиденции уменьшается срок отложенных выплат беспроцентной рассрочки. В феврале у будущих покупателей еще есть возможность оформить ее на срок до 10 месяцев.

Рассрочка без переплат действует на все апартаменты, расположенные на первой линии. Для этого необходимо оплатить первоначальный взнос от 30%.

При оформлении рассрочки доступны дополнительные скидки и бонусы.

На фото: входная группа передовой линии

Скидки до 10%

До 10 марта в блоках A и B, расположенных вдоль шопинг-авеню, действуют скидки до 10% при полной оплате. После получения кадастра ожидается повышение стоимости квадратных метров в апартаментах, расположенных в данных блоках.

В корпусах A и B доступны площади от 52 кв. м.









При покупке апартаментов на первой линии резиденты получают в подарок предчистовую отделку, в которую включены:

стяжка;

шпатлевка;

потолки из гипсокартона;

перегородки по индивидуальному дизайн-проекту;

центральное кондиционирование Mitsubishi (Япония);

панорамное остекление фасадной системой Schüco (Германия);

напольные конвекторы;

система умного дома.

На фото: шоурум площадью 184 кв. м



Внушительную часть первой линии авеню займут мультибрендовые бутики компании Podium Italia. Она представляет на рынке Узбекистана такие ключевые люксовые бренды, как Dior, Gucci, Saint Laurent Paris, Tom Ford, Balmain, Prada и другие.

А также свои двери откроют:

Geneve — салон швейцарских часов, ювелирных украшений и аксессуаров ведущих мировых брендов;

монобрендовый шоурум итальянской мебели Natuzzi Italia;

Department Store New Millennium с премиальными мульти- и монобрендовыми бутиками от FCN Group.

На фото: шопинг-авеню протяженностью 450 м

Резидентам не нужно никуда ехать, чтобы поужинать, потому что роскошные рестораны будут находиться прямо на аллее у дома.

Шопинг-центр будет расположен в шаговой доступности. Здесь же расположатся салоны красоты, косметологические клиники и другие заведения.

В 2021 году шопинг-авеню станет настоящей точкой притяжения для жителей и гостей столицы.





Для получения персональной консультации можно обратиться в офис продаж или по телефону: (+998) 78−150−22−22.

Адрес офиса продаж: ул. Мирабад, резиденция Mirabad Avenue, блок D.

Сайт: mirabad.uz

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