В школе №295 Ташкента прошла церемония приветствия группы из 27 учителей английского языка и учёных из США, прибывших в Узбекистан для преподавания в школах и и в Центрах повышения квалификации преподавателей страны. В ней приняли участие министр народного образования Шерзод Шерматов и посол США в Узбекистане Дэниел Розенблюм, сообщили «Газете.uz» в американском посольстве.

Группа прибыла в январе и проходила двухнедельный карантин. Её участники стали первыми, прибывшими в Центральную Азию по обмену из США с начала пандемии коронавируса, отмечается в сообщении.

Большинство учителей присоединятся к местным преподавателям и будут непосредственно участвовать в обучении учеников в классах. Семь членов группы участвуют в пилотном проекте «Тренеры» в рамках программы English Speaking Nation.

Цель программы — предложить учителям иностранных языков в средних школах Узбекистана возможности профессионального развития и повышения квалификации. Она реализуется Американскими советами в сотрудничестве с Министерством народного образования за счёт гранта посольства США.

Глава МНО Шерзод Шерматов на церемонии выразил надежду, что носители английского языка из США помогут в реализации проекта English Speaking Nation, улучшив преподавание английского на местном уровне.

Программа English Speaking Nation в Узбекистане была запущена в марте прошлого года. За три года тренинг пройдут более 15 тысяч учителей.