Президент Шавкат Мирзиёев 8 февраля ознакомился с инвестиционными проектами, которые намечено реализовать в Андижанской и Ташкентской областях. «Газета.uz» выяснила, что в число проектов, планируемых к запуску в столичной области, включены предприятия по производству электротехники, стиральных машин и холодильников.

Производство электротехники





В частности, компания Sigma Techno Production планирует освоить производство различной электротехники (блендеры, пылесосы, электрочайник и другие) в Ахангаранском районе. Производственная мощность составит 600 тысяч единиц на 3,3 млн долларов. Общая стоимость проекта оценивается в 10 млн долларов. Вся сумма будет финансироваться за счёт иностранных инвестиций.

Запуск предприятия ожидается в течение 24 месяцев. Запланировано создание 250 рабочих мест.

О компании Sigma Techno Production





Согласно Единому государственному регистру предприятий и организаций, компания Sigma Techno Production зарегистрирована 29 июня 2020 года. Основной вид деятельности — производство электробытовых приборов. Единственным учредителем указана турецкая Palvan Insaat Turizm Lojistik Sanayi Ticaret Limited Sirketi (эта компания упоминалась в совместном расследовании радио «Азаттык», OCCRP и «Клоопа» про кыргызстанского бизнесмена Хабибулу Абдукадыра). Руководителем является Эгамберди Икрамджанович Эгамбердиев.

Palvan Insaat также владеет предприятием Sigma Glass Production, которое зарегистрировано 30 июня 2020 года и занимается производством и обработкой прочих стеклянных изделий, включая технических. И здесь руководителем указан Эгамберди Эгамбердиев.

100% доля цементного завода Ahangaran Sigma Cement (30 июля 2020 года) также принадлежит Palvan Insaat. Руководит предприятием Эгамберди Эгамбердиев.

У Palvan Insaat имеется 50% доли в Baraka International Trade Group в Коканде, которая с 20 октября 2017 года занимается оптовой торговлей лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием (остальные 50% принадлежат китайской Urumqi Kailingda International Trade).

Производство стиральных машин и холодильников





На территории свободной экономической зоны «Ангрен» компания Premier Electrotech планирует наладить выпуск стиральных машин и холодильников. Производственная мощность составит 330 тысяч единиц. Общая стоимость проекта оценивается в 23 млн долларов, из которых 4 млн долларов — собственные средства, 19 млн долларов — иностранные инвестиции. Вся сумма будет финансироваться за счёт иностранных инвестиций.

Предприятие намечено запустить в течение 12 месяцев. Запланировано создание 200 рабочих мест.

О компании Premier Electrotech





По данным ЕГРПО, компания Premier Electrotech зарегистрирована 1 мая 2020 года. Занимается производством приборов бытовой электроники. Учредители — эмиратская Fajr Mustaqbal General Trading LLC (85%) и совместное предприятие Vista Elektronics Group (15%). Руководитель — Мухаммадюсуф Немат угли Мухаммадризаев.

При этом учредителем в Vista Elektronics Group также является Fajr Mustaqbal General Trading LLC (81,6%), оставшейся долей владеет Саидмухтор Саидгаффарович Саинуридинов (18,4%). Последний также подавал заявку на регистрацию товарного знака Premier Electronics.

Ранее сообщалось, что Fajr Mustaqbal General Trading LLC участвовала в аукционе на покупку гостиницы «Чорсу», но проиграла инвестиционной компании Ittihad International Investment LLC, предложив чуть меньшую сумму.

«Газета.uz» писала о планах по запуску «фабрики по производству инновационной мебели» от шведской IKEA в Чирчике в Ташкентской области.