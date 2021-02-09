В Ферганской области 8 февраля в результате столкновения Cobalt, выехавшего на встречную полосу, и LADA Largus погибли два человека, сообщила пресс-служба областного Управления внутренних дел.

Происшествие случилось в махалле «Янгибустон» Язъяванского района. В результате ДТП водитель Cobalt М. У. погиб на месте, а пассажир LADA Largus, иностранный гражданин К. М., скончался от полученных травм в больнице.

Два пассажира Cobalt А. Б., К. Ж. и водитель LADA Largus Б. С. получили травмы различной тяжести и были госпитализированы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 266 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспортного средства лицом, управляющим транспортным средством, повлёкшее человеческие жертвы).