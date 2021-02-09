В управлении народного образования Ташкентской области прокомментировали видеозапись, распространившуюся в социальных сетях, на которой видно, как преподаватель школы №41 Ангрена бьёт учащегося старших классов.

По словам главы горОНО Рохилы Абдукодировой, видео было снято 4 февраля на уроке биологии, который учащимся 9 «В» класса преподаёт З. Турдиева. Один из учеников, пришедший на урок без тетради, без разрешения пересел с первого ряда на четвертый. Во время уроков он «совершал действия, мешающие учебному процессу, и отвлекал других учеников». Несмотря на более пяти предупреждений учителя, он продолжал мешать другим, отметила она.

«Когда учитель объясняла тему, ученик продолжил совершать неуместные действия, отвлекая преподавателя и остальных учащихся. За это она вызвала его к доске и попросила объяснить свои действия. Он обернулся к классу и своим очередным действием рассмешил одноклассников. З. Турдиева один раз ударила его по куртке», — сообщила глава горОНО.

Молодой человек затем якобы сказал: «Вы боксёр, ударьте еще раз». Учительница, выйдя из себя, нанесла ещё несколько ударов. По окончании урока ученик покинул кабинет, насмехаясь над преподавателем, говорится в сообщении. По видео видно, что некоторые учащиеся в курсе съёмки. Заметно также, как кто-то бросает скомканный лист бумаги другому.

Педагог не сообщила о произошедшем администрации школы и классному руководителю, потому что у неё повысилось давление, и она просидела в кабинете примерно два часа. Потом вместе с 6 «Д» классом, чьим классным руководителем она является, она готовилась к мероприятию, запланированному на 5 февраля.

8 февраля на очередном уроке для 9 «Б» класса упомянутый выше ученик выразил сожаление и попросил прощения у педагога. В свою очередь, З. Турдиева также извинилась перед учеником и его родителями за произошедшее.