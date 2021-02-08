Глава Среднеазиатского митрополичьего округа митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий 4 февраля освятил закладку камня под строительство нового храма в честь святого великомученика и целителя Пантелеимона в Нукусе. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе епархии.

Храм расположится в 23 микрорайоне столицы Каракалпакстана. На освящении закладки присутствовали представители хокимията Нукуса.

После освящения митрополит Викентий, обращаясь к собравшимся, сказал: «Для нас Республика Каракалпакстан является освещенной нашими святыми угодниками Божьими, в том числе апостолами Фомой и Андреем Первозванным. Они шли по Великому Шелковому пути и проповедовали Слово Божие».





«Этот год — Год поддержки молодежи и здоровья населения. И вот храм Божий является здравницей для души и тела. Если нам в этом году удастся поднять стены и порадоваться, что сюда могут приходить люди, чтобы исцеляться от различных недугов и воспитываться», — подчеркнул в своём слове архипастырь.

«Мы очень благодарны хокиму города и правительству Республики Каракалпакстан и всем, кто содействовал этому великому делу, что мы имеем такую возможность положить начало строительству», — сказал митрополит Викентий, добавив, что новый храм станет подарком к 150-летию образования епархии.