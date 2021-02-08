8 февраля примерно в 6:50 на перекрёстке улиц Кукча Дарвоза и Тукимачи в Ташкенте произошло столкновение двух пассажирских автобусов, сообщила пресс-служба компании «Тошшахартрансхизмат».

Участниками ДТП стали автобус MAN маршрута №46 и автобус Isuzu маршрута №134. По предварительным данным лёгкие телесные повреждения получил один пассажир MAN. Он был доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи.

Начато служебное расследование происшествия.