8 февраля примерно в 6:50 на перекрёстке улиц Кукча Дарвоза и Тукимачи в Ташкенте произошло столкновение двух пассажирских автобусов, сообщила пресс-служба компании «Тошшахартрансхизмат».
Участниками ДТП стали автобус MAN маршрута №46 и автобус Isuzu маршрута №134. По предварительным данным лёгкие телесные повреждения получил один пассажир MAN. Он был доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи.
Начато служебное расследование происшествия.
Vladimir Lee
В одном из автобусов маршрута #19 вообще по аудиосистеме играла группа Воровайки с ненормативной лексикой.
Видимо, водитель недавно откинулся и ностальгирует о прошлом.
Вазген Ксеракопян
А что там слышно про обещанные электробусы, выделенные полосы? Или забылось на тормозах
Rovshan Maxsudov
Отмените вы уже наконец планы водителя!!!
Организуйте им курсы этикета!!!
Фк Тулуза
В некоторых автобусах маршрута “116“ водители в кабине наглым образом курят сигарету, не обращая внимания на возражения пассажиров. Кроме того, автобусы маршрутов "8", “116“ и “141“ очень долго просиживают около метро Чиланзар, а автобусы маршрутов “116“ и “131“ очень часто устраивают между собой гонки, что может привести к ДТП. А кто-то за это отвечает или контролируют?
Rinat Batdalov
Отмените уже оплату налом. Транспортные карты похоже пока не очень то приживаются. Лучше жетоны верните для картдиссидентов!
Ростислав Ко
Надо наказывать министров, чтобы те давали пинка для работы.
А водителей не исправить, им подняли зряплаты, а наказание максимальное увольнение, и какой в этом толк, если этого же водителя завтра опять возьмут на работу.