Boulevard — это современный и функциональный бизнес-центр на территории международного делового центра Tashkent City. Два этажа здания организованы под офисные и коммерческие помещения.

Boulevard выгодно расположен в шаговой доступности от крупного финансового центра страны, гостиниц мирового уровня, конгресс-холла, а также офисов ведущих банков и международных представительств. Такое преимущество смогут по достоинству оценить клиенты и партнеры обосновавшихся здесь компаний.





Оригинальная архитектура и экстерьер БЦ Boulevard позволяют занять достойное место среди других лотов Tashkent City. Несмотря на скромный масштаб — всего два этажа и 4 тысячи кв. м общей площади — он занимает выгодное торцевое местоположение и выделяется на фоне окружающих объектов футуристичным дизайном.

Форма здания напоминает правильную треугольную призму. Основу необычного фасада составляют остекление и металлические панели с графическим орнаментом. Такая отделка доставит эстетическое удовольствие любому, кто на нее посмотрит. К тому же, металлическая облицовка ассоциируется с прочностью, надежностью и долговечностью.





Нейтральный серый тон стал цветовой основой здания. Такое решение позволяет не выходить за рамки делового стиля объекта. А в основу архитектурной концепции легла элегантная сдержанность, подчеркивающая статус и класс бизнес-центра. Поэтому Boulevard станет оптимальным выбором для людей, которые высоко ценят функциональность, комфорт и престиж.

Единый информационный центр: (+998) 71−202−22−22.

Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City.

Ориентир: дорога со стороны площади Дружбы народов в сторону проспекта им. Алишера Навои.

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