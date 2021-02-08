Студенты последних курсов вузов часто обеспокоены вопросом будущего трудоустройства. Ведь порой даже самые одаренные выпускники испытывают сложности с поиском работы. Так происходит потому, что молодые специалисты еще не ориентируются на рынке и не знают где применить свои знания. Другая причина связана с работодателями — крупные компании предпочитают нанимать кандидатов с опытом.
Чтобы помочь студентам определиться и улучшить навыки, Американские советы по международному образованию предлагают пройти программу стажировок Young Professional Internships Program (YPIP). Она предназначена для студентов бакалавриата по направлениям бизнес и STEM (наука, технология, инженерия и математика). Программа проспонсирована посольством США в Ташкенте.
Стажировка будет проходить в малых и средних предприятиях в Ташкенте с 5 июля по 28 августа. Участники YPIP приобретут практический опыт работы и более глубокое понимание международной деловой практики.
Программа послужит толчком к профессиональному развитию. Она станет одним из первых шагов в конкурентоспособную рабочую среду современного рынка.
Участников будут поддерживать бизнес-наставники и опытные специалисты. Их задачей станет создание таких условий, в которых студенты получат максимально значимый и позитивный опыт.
YPIP даст стажерам возможность работать в группах. Это научит их действовать и решать деловые задачи как одна команда. Они также смогут взаимодействовать и перенимать опыт у лидеров отраслей.
Стажировка также расширит профессиональные связи студентов в сферах бизнеса и STEM. Ведь обширная сеть деловых знакомств — один из ключевых факторов для построения успешной карьеры.
В рамках программы участникам также предоставят инструменты и методики, необходимые для самостоятельного обучения.
Этапы отбора кандидатов
Отбор пройдет на конкурсной основе. Принять в нем участие смогут только студенты с хорошей успеваемостью. В рамках отбора кандидаты пройдут интервью с менеджерами по подбору персонала из компаний, которые потенциально могут стать местом практики.
Как только будут объявлены финалисты, Американские советы начнут подбирать места для практики. Они будут выбраны в соответствии с интересами обеих сторон — стажера и работодателя. Каждый финалист пройдет собеседование как минимум в двух подходящих компаниях. Только после этого место будет окончательно утверждено.
Американские советы предоставят специальные возможности для стажировки в соответствии с интересами и целями стажеров. Каждый участник программы получит стипендию на оплату проезда и проживания.
Критерии отбора
На момент подачи заявки кандидат должен быть зачислен в узбекистанский вуз. Факультет студента должен соответствовать направлениям бизнеса или STEM. Принять участие в программе также смогут выпускники 2021 года. Свободное владение английским языком обязательно.
Подать заявку можно до 24 марта.
Что получат участники
В конце YPIP стажерам выдадут сертификаты от Американских советов. Также они станут выпускниками программ американского образовательного обмена, финансируемых Государственным департаментом США. Это предполагает дальнейший нетворкинг с другими специалистами, стажерами и наставниками.
Во время практики участникам также будет доступен ряд вспомогательных преимуществ:
- бесплатный курс делового английского языка;
- одноразовая стипендия;
- дополнительная финансовая поддержка для региональных участников (транспорт, проживание);
- участие в различных мероприятиях;
- программа наставничества;
- расширение профессиональных связей.
Главное, что получат участники программы, — бесценный трудовой опыт и понимание рыночных условий. Закончив стажировку, выпускники обретут уверенность и новые цели. Почитать реальные истории успеха выпускников программы можно в Instagram-профиле Американских советов.
Подать заявку на участие в программе YPIP можно по ссылке.
Дополнительную информацию можно запросить по почте: mmuydinova@americancouncils.org
Адрес: ул. Шота Руставели, 12, бизнес-центр Grand.
Ориентир: Grand Mir Hotel.
Сайт: uzbekistan.americancouncils.org
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Instagram: @americancouncils.uz
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