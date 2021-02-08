Студенты последних курсов вузов часто обеспокоены вопросом будущего трудоустройства. Ведь порой даже самые одаренные выпускники испытывают сложности с поиском работы. Так происходит потому, что молодые специалисты еще не ориентируются на рынке и не знают где применить свои знания. Другая причина связана с работодателями — крупные компании предпочитают нанимать кандидатов с опытом.

Чтобы помочь студентам определиться и улучшить навыки, Американские советы по международному образованию предлагают пройти программу стажировок Young Professional Internships Program (YPIP). Она предназначена для студентов бакалавриата по направлениям бизнес и STEM (наука, технология, инженерия и математика). Программа проспонсирована посольством США в Ташкенте.

На фото: интерны во время прохождения стажировки в Dekos



Стажировка будет проходить в малых и средних предприятиях в Ташкенте с 5 июля по 28 августа. Участники YPIP приобретут практический опыт работы и более глубокое понимание международной деловой практики.

Программа послужит толчком к профессиональному развитию. Она станет одним из первых шагов в конкурентоспособную рабочую среду современного рынка.

Участников будут поддерживать бизнес-наставники и опытные специалисты. Их задачей станет создание таких условий, в которых студенты получат максимально значимый и позитивный опыт.

YPIP даст стажерам возможность работать в группах. Это научит их действовать и решать деловые задачи как одна команда. Они также смогут взаимодействовать и перенимать опыт у лидеров отраслей.

Стажировка также расширит профессиональные связи студентов в сферах бизнеса и STEM. Ведь обширная сеть деловых знакомств — один из ключевых факторов для построения успешной карьеры.

В рамках программы участникам также предоставят инструменты и методики, необходимые для самостоятельного обучения.

На фото: интерны во время стажировки в BOS Marketing

Этапы отбора кандидатов

Отбор пройдет на конкурсной основе. Принять в нем участие смогут только студенты с хорошей успеваемостью. В рамках отбора кандидаты пройдут интервью с менеджерами по подбору персонала из компаний, которые потенциально могут стать местом практики.

Как только будут объявлены финалисты, Американские советы начнут подбирать места для практики. Они будут выбраны в соответствии с интересами обеих сторон — стажера и работодателя. Каждый финалист пройдет собеседование как минимум в двух подходящих компаниях. Только после этого место будет окончательно утверждено.

Американские советы предоставят специальные возможности для стажировки в соответствии с интересами и целями стажеров. Каждый участник программы получит стипендию на оплату проезда и проживания.

Критерии отбора

На момент подачи заявки кандидат должен быть зачислен в узбекистанский вуз. Факультет студента должен соответствовать направлениям бизнеса или STEM. Принять участие в программе также смогут выпускники 2021 года. Свободное владение английским языком обязательно.

Подать заявку можно до 24 марта.

На фото: интерны во время стажировки в King’s Academy

Что получат участники

В конце YPIP стажерам выдадут сертификаты от Американских советов. Также они станут выпускниками программ американского образовательного обмена, финансируемых Государственным департаментом США. Это предполагает дальнейший нетворкинг с другими специалистами, стажерами и наставниками.

Во время практики участникам также будет доступен ряд вспомогательных преимуществ:

бесплатный курс делового английского языка;

одноразовая стипендия;

дополнительная финансовая поддержка для региональных участников (транспорт, проживание);

участие в различных мероприятиях;

программа наставничества;

расширение профессиональных связей.

Главное, что получат участники программы, — бесценный трудовой опыт и понимание рыночных условий. Закончив стажировку, выпускники обретут уверенность и новые цели. Почитать реальные истории успеха выпускников программы можно в Instagram-профиле Американских советов.

Подать заявку на участие в программе YPIP можно по ссылке.

Дополнительную информацию можно запросить по почте: mmuydinova@americancouncils.org

Адрес: ул. Шота Руставели, 12, бизнес-центр Grand.

Ориентир: Grand Mir Hotel.

Сайт: uzbekistan.americancouncils.org

Facebook: fb.com/AmericanCouncilsUzbekistan

Instagram: @americancouncils.uz

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