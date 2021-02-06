«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz представляет подборку рецептов блюд из творога на завтрак.

Сочники с творогом





Утро для каждого может быть приятным по-своему. Так просто сделать родных чуточку счастливее и порадовать ароматными творожными сочниками.

Быстрые конвертики с творогом и зеленью





Творожные конвертики станут отличным завтраком или перекусом для всей семьи. Готовить такие конвертики одно удовольствие, а выпечка получается очень вкусной, нежной и ароматной.

Сырники с сулугуни





Сулугуни придаёт сырникам более насыщенный вкус, по желанию можно добавить зелень. Подавать такие сырники вкусно горячими со сметаной или кефиром.

Запечённые бананы с творогом и йогуртом





Этот десерт — лёгкое и полезное блюдо, которое можно приготовить на завтрак или в качестве перекуса на работу. Подавать бананы с творогом можно вместе с мёдом, который добавит блюду сладости и пикантности.

Слойки с сыром и творогом





Аппетитные слойки с сыром и творогом легко приготовить из самых доступных ингредиентов. Слойки получаются вкусными и сытными, с большим количеством нежной начинки из творога и сыра.

Блинчики с творогом





Блины с творогом — одно из самых «уютных» домашних блюд. Такие блинчики можно подавать на завтрак или на десерт.

Ватрушки с творогом





Ватрушки с творогом — восхитительно вкусная домашняя выпечка из дрожжевого теста, которая не оставит никого равнодушным.

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