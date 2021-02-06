Торгово-досуговый центр Seoul Mun располагает более 200 вариантами планировочных решений. Выбор площади помещений варьируется от 15 до 1000 кв. м.

В качестве шоурума в офисе продаж Dream City был выбран средний по квадратуре вариант, чтобы продемонстрировать все преимущества недвижимости.





Согласно проекту, данный макет — полноразмерная модель кофейни. Посещение шоурума позволит воочию оценить современные решения для коммерческого пространства.

Исходная площадь недвижимости составляет 78 кв. м. Шестиметровая высота потолков позволила преобразовать ее в двухуровневое пространство. В данном случае, приобретая 78 кв. м в Seoul Mun, владелец помещения получает 130 кв. м полезной площади. Это полноценное заведение, рассчитанное на 50 посадочных мест. С такими техническими характеристиками можно реализовать оригинальный проект интерьера.





Побывав в шоуруме, гости оценят оригинальный интерьер кофейни, который выполнили специалисты дизайн-бюро Dream Architect.





Единый информационный центр: (+998) 71−202−22−22.

Офис продаж работает ежедневно без выходных с 9:00 до 19:00.

Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City.

Ориентир: дорога со стороны площади Дружбы народов в сторону проспекта им. Алишера Навои.

Сайт: seoulmun.uz

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