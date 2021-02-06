Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на внеочередной сессии Ферганского областного кенгаша народных депутатов 5 февраля высказался о кадровых проблемах, которые «мучают его больше всего».

«Для воспитания одного хокима района, области, одного руководителя требуется 20 лет. Его государство обучает, воспитывает. Спросите меня, что мучает меня больше всего после прихода на эту должность (президента — ред.). Больше всего мучает вопрос кадров. Назначаешь, а через три месяца он меняется. Меняется его поведение… Кто становится самонадеянным и высокомерным? Необразованный, бескультурный человек, который не знает свою работу и не работает над собой. Простота, искренность, „хождение по земле“ соответствует великому человеку. Любая должность, кто бы это ни был, является временной для решения испытаний…», — сказал глава государства.

Президент сообщил об отсутствии подходящего кандидата на ответственную должность хокима Ферганской области в самом регионе, поэтому он «привёз готового руководителя» в лице Хайруллы Бозорова, который прошёл четырехмесячное испытание (с сентября 2020 года исполнял обязанности хокима Ферганской области, 5 февраля был утверждён в этой должности).

«Я его знаю не 1, 2, 10 лет. Я знаю его 15−20 лет. Очень опытный, соответствующий сегодняшнему времени, заботящийся о народе, скромный человек… За те четыре месяца, когда он был исполняющим обязанности хокима, его успели испытать и вы. Фергане нужен такой образованный и опытный человек», — сказал он.

Шавкат Мирзиёев заявил, что его беспокоит ситуация в нижних звеньях — руководители районного уровня, которые «не берут ответственность на себя».

«Они живут с мыслью „нам и так сойдёт“. А зачем ты тогда там руководитель? Почему ты руководитель газа, света, воды, медицины, народного образования, дошкольного образования? Почему, зная о проблемах, не пытаетесь их решить?» — задался вопросом глава государства.

По его словам, один хоким Ферганской области ничего сделать не сможет без помощи и объединения усилий актива области, депутатов и населения.

Президент ранее прокомментировал о работе экс-хокима области, ныне вице-премьера Шухрата Ганиева. «Он честный, чистый человек, у него нет покоя. В дни тяжелых испытаний для народа Ферганы он проделал сравнительно большую работу, показал себя. Я доволен им», — сказал он. Шавкат Мирзиёев также заявил, что «не давать второй шанс руководителю — это измена».