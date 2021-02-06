Алишер Нишанович Каримов назначен заместителем министра юстиции. Постановление об этом подписал президент Узбекистана, сообщила пресс-служба Минюста.

Алишер Каримов (1978 года рождения) — выпускник Ташкентского государственного юридического института (1999) и Академии государственного и общественного строительства при президенте (2011).

Трудовую деятельность начал в 1999 году с должности ведущего специалиста юридического управления Министерства внешнеэкономических связей. Затем работал главным специалистом, начальником отдела, заместителем начальника управления и начальником управления в этом же ведомстве, которое несколько раз преобразовывалось. Кроме того, занимал пост советника посольства Узбекистана в Украине.

В системе Минюста работает с 2017 года, когда был назначен заместителем начальника Управления уголовного, административного и социального законодательства. С 2019 года по настоящее время был начальником Главного управления законодательства Минюста.

Ранее сообщалось, что заместитель министра юстиции с мая 2020 года, бывший председатель Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды Бахром Кучкаров был избран заместителем председателя Центральной избирательной комиссии.