Хокимом Кувинского района Ферганской области стал Халимжон Комилович Умаров, работавший с марта 2019 года заместителем главы региона по вопросам сельского и водного хозяйства, сообщили в пресс-службе областной администрации. На этом посту он сменил Равшана Курбанова.

Кандидатура Халимжона Умарова (1967 г. р.) была предложена хокимом области Хайрулло Бозоровым и одобрена на внеочередной сессии районного Кенгаша народных депутатов в субботу. На мероприятии также принял участие первый заместитель советника президента Кахрамон Куранбаев.

Халимжонов Умаров руководил Кувинским районом с 2018 по 2019 год.

На должность хокима Язъяванского района утверждён Дилшоджон Турсунмуродович Джалилов. До настоящего времени он работал генеральным директором акционерного общества «Ферганское предприятие территориальных электросетей». До него районом руководил Юлчибай Бойигитов.

Дилшоджон Джалилов (1980 г. р.) является выпускником Ферганского политехнического института, Академии государственного и общественного строительства при президенте.

Хокимом Узбекистанского района стал Шерзод Акрамович Юлдашев, работавший до этого первым заместителем хокима Ферганы по вопросам финансов, экономики и сокращения бедности — начальником отдела экономического развития и сокращения бедности. Прежним главой района был Кахрамон Джураев.

По информации УзА, Багдадский район возглавил Восилжон Шухратович Назаров — бывший начальник финансового управления Ферганы. На этом посту он сменил Алибека Турсунова.

В свою очередь, Алибек Мамиржонович Турсунов назначен заместителем хокима Ферганской области по вопросам сельского и водного хозяйства. Ранее он также работал начальником Управления сельского и водного хозяйства Ферганской области (2013−2018), хокимом Бувайдинского района и занимал другие должности, пишет Daryo.

Ранее сообщалось, что по итогам заседания Кенгаша народных депутатов Ферганской области, где участвовал президент Шавкат Мирзиёев, от должностей были освобождены хоким, прокурор, начальники ОВД и ГНИ Кувинского района, хоким и прокурор Узбекистанского района, а также хоким Язъяванского района.

Хоким, прокурор и начальники ОВД и ГНИ города Ферганы уволены после незапланированного визита главы государства в одну из махаллей города.