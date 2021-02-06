Начало уходящей недели вышло весьма символическим. Пока за морями-океанами следили за грызуном, вылезающим из своей норы, чтобы узнать, когда наступит весна, в нашей экономической реальности произошел очередной бензиновый «День сурка». С 1 февраля вновь поднялись цены на автомобильное топливо, а причины его роста описаны неоднократно. Между тем, сами производители топлива по-прежнему испытывает сложности в вопросах менеджмента и поставках сырья для загрузки своих мощностей.

Психологи считают главным для выхода из бесконечного «дня сурка» иметь цель, которая бы могла мотивировать и вдохновлять. Следуя этому завету, санитарные власти в очередной раз заверили общественность, что «для кручины нет причины». Заместитель начальника СЭС Нурмат Атабеков уверен, что «Узбекистан показал, на что способен», и добился эпидемиологической стабильности по сравнению с остальными странами, которые находятся в «состоянии оцепенения» в условиях пандемии. Надо понимать, что в дальнейшем все усилия борьбы против ковида у нас будет проистекать в жанре соцреализма — «борьбы хорошего с еще лучшим».

Вопрос о времени, с давних времен занимающий философов, с некоторых пор привлекает и наш парламент, усиливший законотворческую активность из-за перемены срока выборов президента страны. Это произошло так стремительно, что сделало любые разговоры о трудностях пандемии неактуальными. Только в прошлый четверг Закпалата приняла закон о переносе голосования с декабря на октябрь, а уже спустя неделю Сенат эти поправки утвердил и отправил на подпись президенту, где, скорее всего, заминок также не ожидается. Сами выборы будут проходит уже под контролем обновленного Центризбиркома.

Между тем, законодатели не только заглядывают в недалекое будущее, но и пытаются увидеть в прошлом наше настоящее. Сенаторы утвердили закон о Дне дружбы народов, который будет праздноваться в Узбекистане 30 июля. Международный день дружбы, провозглашенный ООН в 2011 году, теперь по инициативе Шавката Мирзиёева вновь приобрел не только новую календарную, но и куда более глубокую для всех нас историческую привязку.

Случившееся за последние два-три года возвращение знакомых с самого моего детства топонимов и памятников с символикой дружбы народов — это не только трепетная история семьи кузнеца Шамахмудова или гигантский строительный мультикультурализм после разрушительного землетрясения в Ташкенте в 1966 году.

Новая праздничная отметка в календаре — это ещё и напоминание о том, что после развала СССР в Узбекистане сумели сохранить не только межрелигиозную толерантность, но и межнациональное спокойствие. Сегодня гражданский мир в стране — это ещё и постоянная динамика, диалог, главной задачей которого является сохранение ценностей — общих для всех нас, представителей более 130 наций и народностей, живущих здесь.

Ощущение дежавю, но совершенно противоположного качества, не отпускало отечественную медийную сферу сразу на двух фронтах. Сначала новостные ленты наполнились историей про польскую журналистку Агнешку Пикулицку, которая пыталась продлить аккредитацию для работы в Узбекистане, но столкнулась с харрасментом.

Домогательства на службе — дело, увы, не новое. Впрочем, время, когда подобные истории замыливались шутками, медленно, но всё же сходит на нет. Вопрос в другом. Наши чиновники хорошо владеют искусством регулярно вляпываться в какую-нибудь историю на ровном месте. Но последний случай и на этом впечатляющем фоне является выдающимся.

Вроде бы давно известно, что ничто так не портит имидж страны, как беспардонное поведение или «морда лица» отдельных его обитателей. Впрочем, если для обычного человека важная задача — в любой ситуации сохранить лицо, ⁠то для вовлеченного в борьбу против здравого смысла чиновника первостепенное дело — лицо спрятать.

Необузданный и неопознанный Рустам-Илхом сумел опозориться в отношениях с представителем зарубежных СМИ, где такие истории не то что затираются в смартфоне, но даже становятся фактом всеобщего внимания. Из внутрицеховой новость быстро переросла во внешнеполитическую: ситуацией озаботились послы ряда стран, пришлось ее срочно исправлять хорошо знакомым ручным способом.

«Точечный» подход, скорее всего, будет необходим и для решения нового всплеска негодования в соцсетях из-за очередной градостроительной новации в Ташкенте. Планы столичного хокимията по переустройству ещё одного «зеленого острова» в центре столицы не только взорвали интернет, но и вновь обнажила незаживающую общественную рану минувшего десятилетия — вырубку главного сквера столицы. Смысл строительного новодела по-прежнему до конца не ясен большинству жителей Ташкента, а набирающая ход история с проектом комплекса «Истиклол» и вовсе готова стать очередным триггером всеобщего возмущения.

Тем временем, принцип «невзирая на лица» проявила отечественная фемида. Популярный эстрадный певец Жасур Умиров был признан виновным в изнасиловании несовершеннолетней, и теперь свои хиты в ближайшие 5 лет сможет исполнять в коллективе тюремной самодеятельности.

История вполне ясна и прозрачна, оттого и суду для выяснения всех подробностей дела понадобилось чуть меньше месяца. Неясно только одно: почему изначально более суровая часть статьи обвинения, которая предполагала тюремный срок от 10 до 15 лет, в итоге была изменена на более мягкую. Певец «чувства добрые лирой пробудил» у правосудия?

Между тем, у слова «дежавю» есть редко употребляемый антоним — жамевю, противоположное ощущение, когда хорошо знакомое место, человек или ситуация кажутся будто увиденными в первый раз. На уходящей неделе лишний раз это состояние уловили статистические радары: реальный рост совокупного дохода на душу населения в стране по итогам прошлого года сильно замедлился — до 0,7% против 5% в 2019 году. При этом в Ташкенте и ряде регионов доходы снизились впервые за 20 лет.

В свою очередь, сумма потребительской корзины, посчитанная Федерацией потребителей, «утяжеляет» подушевые расходы. Произошедшее может быть описано потомками гениальной формулой Виктора Черномырдина: «Никогда такого не было, и вот опять!» По-прежнему одним из главных тормозов отечественной экономики остаются низкие зарплаты.

Прошедший год, безусловно, не укладывается в привычные экономические и социальные тренды. Речь, впрочем, не только о наших «неожиданно» похудевших кошельках. Пандемия помогает чиновникам списывать множество негативных факторов на исключительные обстоятельства. Полтора века назад было то же самое, о чем написал Чехов: «Всё тихо, спокойно, и протестует одна только немая статистика». Именно COVID-19 высветил множество проблем, которые годами накапливались в нашем государстве. Решать их сообща, всем обществом, не отмахиваясь от проблем и не замалчивая их — это залог адекватности госполитики и позитивного имиджа страны.

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