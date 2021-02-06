В Андижанской области главный специалист Джалакудукского районного филиала Народного банка присвоил 345,5 млн сумов, находящихся в банкоматах, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Проведенная районным отделом Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре доследственная проверка установила, что сотрудник банка З. С. в декабре прошлого и январе 2021 года взял наличные средства из банкоматов, расположенных на дехканском рынке района, и потратил их на собственные нужды. Также выяснилось, что специалист расхитил в особо крупном размере имущество, находящееся в его распоряжении. Заявление в департамент было направлено филиалом банка.

По данному факту в отношении З. С. возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 167 (хищение путем присвоения или растраты в особо крупном размере) Уголовного кодекса. Ведется следствие.

Ранее уголовное дело было возбуждено в отношении другого представителя банка — контролера выездной кассы Мирзо-Улугбекского районного филиала, который присвоил пенсии и пособия на сумму 170 млн сумов.



