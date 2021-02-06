Девятиэтажный дом на центральной улице Ислама Каримова в Бухаре, на третьем этаже которого 4 февраля произошёл взрыв газа, строился незаконно. Такое заключение после изучения инцидента сделали в Министерстве строительства Узбекистана.

В ведомстве сообщили, что строительство объекта было самовольно начато компанией White Group Trading («Газета.uz» писала, что компания была учреждена в октябре 2018 года, основной вид деятельности — оптовая торговля сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями, руководитель и учредитель — Жамшид Жалолович Кароматов). По этой причине Главное управление строительства и региональная инспекция по контролю в сфере строительства 16 января 2019 года направили в хокимият Бухары и прокуратуру города письма для принятия законных мер.

7 июля 2019 года решением хокима Бухары компания получила разрешение на строительство многоквартирного жилого дома на участке 1220 кв. м с размещением на первых двух этажах пунктов торговли и оказания бытовых услуг. На основе данного документа 26 июля Главным управлением строительства было подготовлено архитектурно-проектировочное поручение, а компания «Аркада Архстрой Сервис» разработала проектное решение для 7−8-этажного жилого здания с торговыми пунктами только на первом этаже.





В заявлении Минстроя отмечается, что проект не был утвержден в градостроительном совете области и не получил положительного заключения экспертизы. Кроме того, строительно-монтажные работы велись без регистрации в областной инспекции по контролю в сфере строительства. По данному факту инспекцией было вынесено предупреждение руководителю White Group Trading.

13 июля 2020 года в хокимияты области и города, а также прокуратуру были направлены письма для принятия мер в отношении застройщика, нарушающего законодательство. Более того, в связи с нарушением концепции проекта и самовольного строительства дополнительных этажей инспекция и отдел строительства Бухары подали заявление в Бухарский межрайонный экономический суд. 23 октября 2020 года суд принял решение о ликвидации объекта незаконного строительства.

Напомним, в начале января в Джизаке обрушилась часть многоэтажного здания, которая также строилась незаконно. Министр строительства Батыр Закиров заявлял, что при выдаче разрешений и строительстве имела место «прямая коррупционная схема».