Частный университет AKFA предлагает современные программы обучения для степени бакалавра. Абитуриенты могут поступить на следующие факультеты:

pre-medicine. Стоимость обучения — 42 млн сумов в год. Обучение длится два года, а после выпускники переходят на факультет медицины, фармацевтики или стоматологии;

медицина — 58 млн сумов в год;

фармакология — 42 млн сумов в год;

стоматология — 42 млн сумов в год;

медсестринское дело — 20 млн сумов в год;

бухгалтерия и финансы — 29 млн сумов в год;

экономика — 27 млн сумов в год;

прикладная математика — 24 млн сумов в год;

английский язык — 24 млн сумов в год;

гражданское строительство — 27 млн сумов в год;

архитектура и дизайн — 27 млн сумов в год;

компьютерный инжиниринг — 27 млн сумов в год;

программный инжиниринг — 27 млн сумов в год.





Обучение по направлению медсестринского дела длится четыре года. На него будут приниматься выпускники девятых классов общеобразовательных школ. В этом случае по завершению учебы выпускники получат диплом о средне-специальном образовании. При желании они также смогут поступить на один из медицинских факультетов университета AKFA и продолжить обучение сразу с третьего курса.

Все образовательные программы университета базируются на аналогах от иностранных партнеров AKFA. Они входят в топ-1000 ведущих вузов мира. Обучение проводится на английском языке.





Цель университета AKFA — стать ведущим вузом в Узбекистане и Центральной Азии. Для ее достижения строится современный кампус, где будут созданы все условия для студентов и сотрудников.

Для абитуриентов, которые намерены поступить в университет AKFA, организованы подготовительные курсы. Регистрацию можно пройти по ссылке.

Для желающих стать успешными специалистами, образовательные программы университета AKFA будут оптимальным выбором.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону: (+998) 71−200−01−23.

Адрес: ул. Кичик Халка Йули, 17.

Сайт: akfauniversity.org

E-mail: info@akfauniversity.org

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