Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) 5 февраля передал Министерству здравоохранения Узбекистана оборудование холодовой цепи в Аккурганском районе Ташкентской области. Об этом говорится в пресс-релизе фонда. Новый объект должен способствовать повышению эффективности управления вакцинами для детей в области.

В состав оборудования входят специальные холодильники для вакцин, устройства для контроля температуры, холодильные комнаты, контейнеры для вакцин и другие вспомогательные устройства.

На складе вакцин может храниться около 3000 литров вакцин для вакцинации 9000 детей в возрасте до 1 года. На объекте установлены холодильные комнаты для хранения вакцин при температуре плюс +2…+8 градусов Цельсия. Общая вместимость склада обеспечивает быстрый доступ и быструю транспортировку вакцин большему количеству детей до 5 лет, проживающих и в соседних районах Аккургана.





«Эффективная инфраструктурная сеть холодовой цепи является ключом к нашему стремлению обеспечить равный доступ к вакцинам и иммунизации для каждого ребенка, так как это позволяет сохранить безопасность вакцин на пути от производителя до каждого ребенка, — сказал Джоффри Ижумба, заместитель главы представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане. — Я верю, что правительство будет выделять необходимые финансовые и человеческие ресурсы для надлежащего обслуживания предоставленного оборудования на регулярной основе, и оно будет служить в течение длительного периода времени».

С 2017 года ЮНИСЕФ поддержал строительство в общей сложности 21 склада вакцин по всему Узбекистану. В настоящее время 16 вакцинных складов объемом от 10 до 40 кв. моснащены современным оборудованием, таким как противопожарная и охранная сигнализация, система загрузки и выгрузки, холодильники, морозильники, приборы контроля температуры, холодильные комнаты и генераторы. ЮНИСЕФ предоставляет также защитную одежду для персонала. Еще 5 складов будут сданы в эксплуатацию в начале 2021 года.

ЮНИСЕФ также оказывает поддержку в обучении персонала и предоставлении необходимых руководств и инструкций по эксплуатации объектов холодовой цепи, грузовиков-рефрижераторов, контейнеров для вакцин и холодильных камер.