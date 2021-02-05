Акбар Сафарович Шукуров назначен заместителем председателя Комитета автомобильных дорог при Министерстве транспорта по вопросам озеленения и благоустройства автомобильных дорог — директором унитарного предприятия «Узйулкукаламзорлаштириш». Это предусмотрено постановлением правительства Узбекистана от 4 февраля.

До назначения с апреля 2018 до января 2021 года он работал хокимом Джизака.

Акбар Шукуров ранее также занимал должности первого заместителя председателя правления «Узбекистон темир йуллари», а также первого заместителя начальника Государственной инспекции по надзору за безопасностью железнодорожных перевозок (Узгосжелдорнадзор).