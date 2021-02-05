Узбекистан установил дипломатические отношения с Сан-Марино — одним из самых маленьких государств мира (61 кв. км), сообщило ИА «Дунё»

Протокол об установлении дипотношений в Риме 3 февраля подписали посол Узбекистана в Италии Отабек Акбаров, а от Сан-Марино — посол страны в Италии Даниэла Ротондаро. Документ вступит в силу после завершения внутригосударственных процедур в двух странах.

Сан-Марино находится в Южной Европе и со всех сторон окружена территорией Италии. В нынешних границах Сан-Марино считается самым старым государством Европы (ведет свою историю с 301 года), имеющим одну из древнейших конституций в мире. Кроме того, Сан-Марино — одна из самых богатых стран в мире по показателю ВВП на душу населения (56 690 долларов США в 2020 году).

Посол Сан-Марино сообщила, что страна готова к проработке и подписанию двусторонних соглашений о взаимной защите и поощрении инвестиций, избежании двойного налогообложения. Она отметила, что Сан-Марино, имеющая тесные связи с Евросоюзом, может предоставить узбекским компаниям и экспортёрам возможности для выхода на европейские рынки.

Одним из направлений сотрудничества может стать сфера туризма. Сан-Марино, принимающая ежегодно более 3 миллионов туристов, готова делиться знаниями и опытом в этой области, отметила посол.